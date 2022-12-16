ЕСЛИ СВЕТЯТСЯ ОКНА УЮТНЫМ ТЕПЛОМ,

ЗНАЧИТ, НЕБО КОПТИМ МЫ НЕ ЗРЯ…

День энергетика в нашей стране считается одним из любимых профессиональных праздников. Его мы отметили на этой неделе. Особенно он чтим в нашем городе и районе. Ведь не случайно, Конаково называют «городом энергетиков». В начале 60 годов у нас началось строительство крупнейшей в Европе тепловой электростанции – Конаковской ГРЭС. Там, где были леса, поля и болота, вырос новый поселок энергетиков из симпатичных пятиэтажек.

Строительство ГРЭС кардинально изменило облик и саму жизнь города Конаково. Если до этого от самых кузнецовских времен тон в городе задавал Конаковский фаянсовый завод, то с конца 60-х статус «градообразующего» от ЗиК перешел к Конаковской ГРЭС. Существенно повлияло строительство станции и на жизнь всего Конаковского района: ведь крупнее промышленного предприятия, чем ГРЭС, в районе больше не было.

И, конечно же, велась фотолетопись. В разное время Конаковскую ГРЭС снимали фотографы Юрий Шмелев, Владимир Ешков, Сергей Афонин, фотокор «Калининский правды» Алексей Комаров. Фото авторства этих людей есть в архиве проекта «Конаково. Век двадцатый».

Для людей постарше, для тех, кто и является читателями «Зари» приятно будет вспомнить то время. Вторая половина 60-х, семидесятые и восьмидесятые – время расцвета и развития города Конаково. Вслед за Конаковской ГРЭС был возведен еще один флагман энергетики - Конаковский завод стальных конструкций. Станция обеспечивала энергосистему страны непосредственно энергией, а ЗСК – удовлетворял сетевые мощности. Выпускались металлоконструкции: опоры, порталы, строительные конструкции.

У предприятий отрасли энергетики появилась и своя дополнительная структура: строительные, электросбытовые и транспортные предприятия, подсобные хозяйства, а также соцкультбыт - школы, сады, объекты культуры. Массово строилось жилье, сдавались объекты торговли. Совокупно в отрасли энергетики (если брать в расчет и все это), людей теперь трудилось больше, чем на Конаковском фаянсовом заводе. Вместе эти предприятия – отрасли легкой промышленности и энергетики – теперь определяли промышленную направленность города и района.

В нашем проекте «Конаково. Век двадцатый» про Конаковскую ГРЭС и строительство нового города энергетиков в 70-80-е годы есть очень много фотографий. Достаточно открыть эти паблики и набрать в поиске интересующие вас темы. Наши группы находятся по следующим адресам. «В Контакте»: https://vk.com/oldkonakovo «Одноклассники»: https://ok.ru/konakovo.old

Ну а закончить хотелось бы словами из «Песни энергетиков» певца и композитора Виктора Карача на слова Николая Щербакова.

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Турбина крутится – три тысячи в минуту

А пар беснуется, стремясь на все на пять

Сюжет пускай не нравится кому-то

Но нам махину эту надо удержать

Хоть удержать ее - нелегкая задача

Мы справимся, мы укротим ее

У энергетиков не может быть иначе –

Мы греем землю, мы в ответе за нее!

Профессий много - все они у нас в почете

Но только мы даем тепло и свет

Ворчат, что требуют расчета,

Мол, ничего в них экзотического нет.

Да нет, неправда, интереснее работу

Наверно, трудно, в наше время отыскать

Лишь только приближается суббота

Ждем с нетерпеньем понедельника опять.

А на наших широтах – зима напролом

До апреля с конца октября

Если светятся окна уютным теплом

Значит, небо коптим мы не зря…

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Максим МАЛАХОВ, администратор проекта «Конаково. Век двадцатый».