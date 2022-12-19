Сегодня потерять свои сбережения можно не выходя из дома. Мошенники умеют выманивать деньги с помощью звонков, СМС, в социальных сетях. Жертвой злоумышленников может стать кто угодно, но самые незащищенные – пожилые люди.



13 декабря в ДК «Современник» прошло мероприятие по финансовой грамотности для пенсионеров и уязвимых групп населения, организованное администрацией Конаковского района совместно с представителями тверского отделения Центробанка РФ. С приветственным словом к участникам встречи обратилась первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко. В зале присутствовали члены клуба «Второе дыхание», активные пожилые люди, для которых представители ЦБ (В.В. Тетин, А.В. Андрощук, А.А. Титова) рассказали о распространенных мошеннических схемах и как любой из нас может стать как жертвой, так и соучастником финансового преступления.



ЗНАНИЯ О ТОМ, КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ МОШЕННИКАМ, МОГУТ ПОМОЧЬ В НУЖНУЮ МИНУТУ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Особое внимание уделили тому факту, что схемы злоумышленников часто выглядят очень правдоподобно. Они умеют оказывать психологическое воздействие на человека таким образом, чтобы он раскрыл личные или финансовые данные, перевел им деньги или даже взял кредит для последующей передачи средств в чужие руки. Их главная задача вывести жертву из спокойного состояния и отключить у него логическое мышление. И здесь используются любые методы: запугивание или, напротив, мотивация в получении внезапной выгоды.

На мероприятии также осветили новую технологию в платежной системе -Cash-out (кэш-аут) - услугу, позволяющую держателям платежных карт получать наличные денежные средства в кассе торгово-сервисных предприятий.

В конце встречи были озвучены общие рекомендации, как не стать жертвой мошенников, и что нужно делать, если это все-таки произошло. Информирован – вооружен! Судя по большому количеству вопросов от слушателей и их бурным дискуссиям со спикерами, встреча оказалась очень информативной и полезной. А ее результатом станет безопасность финансов всех, кто на ней присутствовал.

В будущем администрация Конаковского района совместно с ЦБ планирует провести серию встреч, посвященных финансовой грамотности.

Анастасия Лесина