ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В положениях Основного закона нашей страны отражены фундаментальные ценности народа России.

Благодаря непрерываемой связи и преемственности поколений сформировался наш уникальный культурный код и национальные традиции. Наш народ всегда демонстрировал сплоченность, взаимовыручку, верность высоким нравственным ориентирам, твердость и решительность при защите Отечества. В 2022 году в ходе освободительной миссии нашей армии в родной дом вернулись территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Это стало торжеством правды и исторической справедливости.

Опираясь на Основной закон, мы продолжаем уверенное, поступательное развитие нашей страны, последовательное укрепление социально-экономической сферы.

Жители Тверской области вносят значительный вклад в решение этих общегосударственных задач.

Желаю всем успешной реализации намеченных планов и новых достижений во имя родного края и нашей великой Отчизны!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые жители Тверской области!

Примите поздравления с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации.

С момента принятия Основного Закона прошло без малого 30 лет. Формирование институтов гражданского общества, становление частной собственности и предпринимательства, модернизация экономики России были бы невозможны без опоры на принципы правового государства. Благодаря четкой расстановке приоритетов федерализма, закрепленных в Конституции, Тверская область, как и другие регионы страны, динамично развивается, создавая условия для самореализации граждан. Сегодня ключевыми задачами в сфере законотворчества являются своевременное реагирование на новые вызовы, выполнение задач, поставленных Президентом России В. В. Путиным, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, поддержка мобилизованных и их семей.

Примите пожелания крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в будущем, которое мы строим сегодня для своей страны, наших детей и внуков.

С праздником! С Днем Конституции!

Председатель Законодательного Собрания Тверской области С. А. Голубев.

Дорогие жители Конаковского района!

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция России – это надежная правовая опора, закрепившая базовые ценности нашего демократического государства.

Основной закон утверждает равные для всех политические, экономические права и свободы. Соблюдение Конституции РФ обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая уверенность в завтрашнем дне. Руководствуясь Основным законом, наша страна уверенно прошла через непростые испытания, сохранив при этом свою целостность. Конституция была и остается залогом дальнейшего развития России, ее поступательного движения к благополучию. Дорогие земляки! Желаем вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот праздник придаст всем нам новые силы в достижении поставленных целей на благо России, Тверской области и родного района!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев,

глава Конаковского района О.В. Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин.

12 декабря губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области.

Почетными грамотами отмечены несколько жителей Конаковского района, в их числе воспитатель детского сада №10 г. Конаково Нина Логинова. Торжественная церемония проходила в Правительстве Тверской области.

Среди юных жителей Верхневолжья, которым в этот день губернатор Игорь Руденя вручил паспорта, был Андрей Кичук из поселка Редкино.

12 декабря в образовательных учреждениях Конаковского района прошли различные мероприятия в честь главного закона государства – уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и, конечно, «разговоры о важном». Педагоги обсудили с учениками основные положения Конституции, поговорили о соблюдении прав и выполнении обязанностей каждым гражданином.