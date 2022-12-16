В Тверской области растет производство

хлебопекарной продукции

В 2022 году в Тверской области сохраняется положительная динамика в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. По данным Тверьстата, за десять месяцев 2022 года в регионе произведено 70,9 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, или 103,1% к аналогичному периоду 2021 года.

Росту показателей способствует комплекс мер поддержки хлебопекарной промышленности, действующий в регионе.

«Для нас важно, чтобы предприятия этого сектора были финансово устойчивы. Мы и дальше будем оказывать поддержку компаниям, которые занимаются производством хлеба», – отмечал Губернатор Игорь Руденя, комментируя решения об оказании поддержки хлебопекарной промышленности Верхневолжья.

В 2022 году из федерального и регионального бюджетов производителям хлеба и хлебобулочных изделий Тверской области предусмотрены субсидии на сумму 63,9 млн рублей. Мерами господдержки в текущем году воспользовались 27 хлебопекарных производств.

Решение о поддержке хлебопекарных предприятий принято для обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на хлеб. Субсидии получают производители, которые сохраняют объем производства продукции и не повышают ее стоимость. Немаловажным условием является и обязательство получателей сохранять численность занятых на производстве.

Благодаря этой мере в Тверской области зафиксирована средняя потребительская цена на социальные хлебобулочные изделия.

Пресс-служба Правительства Тверской области.



Программа ремонта региональных дорог

8 декабря губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором был рассмотрен проект программы по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения на 2023 год и плановый период до 2027 года.

В приоритетах, обозначенных главой региона, – приведение в нормативное состояние магистралей, связывающих между собой муниципалитеты, а также Верхневолжье с соседними областями, создание и ремонт дорог к инвестплощадкам, учреждениям социальной сферы и объектам туризма.Подготовлена проектно-сметная документация по ряду объектов, ремонт которых планируется начать в 2023 году. Это участки дорог в Ржевском, Сандовском, Сонковском, Спировском, Калязинском, Конаковском, Торжокском, Старицком, Жарковском и других округах и районах области. Предусмотрено обустройство объездных дорог возле крупных населенных пунктов Верхневолжья – Южного обхода Торжка, объезда Конаково. В 2023 году продолжится ремонт дорог, прилегающих к территориям учреждений здравоохранения региона. Планируется привести в порядок территории у детских организаций – поликлиники №1 на пл. Гагарина, клинической детской больницы №2 на ул. Ржевская, поликлиники №2 в п. Литвинки, у детской больницы №3 на Петербургском шоссе. А также у Конаковской, Старицкой ЦРБ, 6-й горбольницы Твери и других учреждений. Всего в программу работ до 2027 года вошло почти 40 таких объектов. Игорь Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта, реконструкции и строительства дорожных объектов, а также обеспечению контроля за качеством работ. Всего до 2027 года программой предусмотрен ремонт, в том числе капитальный, 11 объектов опорной сети, 15 социально значимых направлений, 22 объектов, способствующих реализации инвестиционных и туристических проектов, 26 мостов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы

В Тверской области по прогнозам синоптиков ожидаются продолжительные осадки в виде снега. Дорожно-эксплуатационные организации Тверской области переведены на усиленный режим работы.

При необходимости на автодорогах регионального и межмуниципального значения будут дежурить более 500 единиц специализированной техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы. Все дорожные машины оснащены бортовым навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС/GSM для обеспечения контроля за каждой единицей.

Также для обработки автодорог противогололедными материалами заготовлено 185 тысяч кубических метров песчано-соляной смеси.

Мониторинг дорожной обстановки ведется круглосуточно. Диспетчерская служба Дирекции территориального дорожного фонда взаимодействует с подрядными организациями, автотранспортными предприятиями, службами МЧС и ГИБДД.

«Горячая» телефонная линия Дорфонда принимает сообщения о ситуации на региональных и межмуниципальных дорогах. Номера телефонов 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56. Все обращения оперативно передаются в обслуживающие организации.

По вопросам содержания улично-дорожной сети следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.

При неблагоприятных метеорологических условиях водители должны быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров, придерживаться безопасной скорости и ди­станции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Подарки для новорожденных можно будет

получить при регистрации рождения в МФЦ

В Верхневолжье подарочные наборы для новорожденных теперь можно будет получить в филиалах многофункциональных центров при регистрации ребенка. Решение принято на заседании президиума Правительства Тверской области, которое 9 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Также по-прежнему комплекты выдаются при регистрации новорожденных органами загс Тверской области. Кроме того, подарочные наборы можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» по месту жительства.

Данная мера поддержки введена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

С этого года по поручению главы региона перечень дополнен новыми изделиями: комплектом постельного белья, пеленальным ковриком, термосумкой для детского питания и другими предметами. Всего в набор теперь входит 69 предметов, включая одежду, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.

При формировании подарочных комплектов для новорожденных используется продукция от местных производителей.

Также на заседании президиума принято решение о доукомплектовании c 1 января 2023 года подарочного набора для новорожденных сборником стихов для детей «Я родился!».

В книге представлены стихотворения для самых маленьких, потешки, колыбельные. В сборник вошли стихотворения Самуила Маршака, Агнии Барто и других известных авторов.

Всего семьи Верхневолжья с начала 2022 года получили свыше 8200 подарков для новорожденных. С 2019 года наборы выданы на 29538 детей.

Комплект могут получить родители, усыновители, опекуны новорожденного при условии регистрации его рождения органами загс Тверской области. Выдается комплект в срок до достижения ребенком возраста трех месяцев.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Пресс-служба Правительства Тверской области.