СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Плавание

10-11 декабря в Торжке прошел ХХIII турнир по плаванию городов Центра России. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Победители и призеры соревнований определялись по сумме 3 дистанций. Анна Муравьева в троеборье заняла первое место, выиграв все 3 дистанции, в которых принимала участие. Также спортсменка выполнила норматив Кандидата в мастера спорта на дистанции 200 метров брассом. Иван Мартынов занял 3 место по итогу 3 дистанций. В отдельных видах успехи праздновали: Кирилл Хохлов - 3 место на дистанции 200 метров на спине, Михаил Темеров - 2 место 100 метров комплекс, Елизавета Рядинская - 3 место на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем. Поздравляем тренеров Н.В. Захарикову, Т.В. Крылову и Н.И. Дмитриенко, а также обучающихся ДЮСШ «ОЛИМП» с отличными результатами и желаем дальнейших успехов!

Легкая атлетика

Областные соревнования по легкой атлетике, посвященные освобождению Калинина от немецко-фашистских захватчиков, прошли 11 декабря на манеже ТГСХА в п. Сахарово.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники ДЮСШ «ОЛИМП» Александра Мустайкина, Дарья Нестерова, Ольга Смигунова, Полина Горенкова, Ярослав Иванов.

Наши спортсмены показали хорошие результаты. На дистанции 400 метров третье место заняла Ольга Смигунова, на дистанции 800 метров второе место заняла Дарья Нестерова, третье место на этой дистанции заняла Полина Горенкова.

Региональный турнир по самбо

10 декабря в Тверском суворовском военном училище состоялся открытый региональный турнир по самбо, посвященный освобождению города Калинина во время Великой Отечественной войны, в котором принимали участие юноши 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р. На ковер вышли борцы Тверской области, а также гости турнира из Республики Беларусь. Всего около 300 участников собрали эти соревнования. Прекрасный, современный спортивный комплекс, оснащенный высококлассным оборудованием, торжественная обстановка, музыкальное сопровождение соревнований военным оркестром, показательные выступление спортсменов военного училища – соревнования прошли на высоком уровне. Сильные соперники и интересные поединки.

Тренерскому составу провели экскурсию по спортивным объектам учебного заведения.

Также в соревновании приняли участие спортсмены ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района. Наши спортсмены выступили достойно, завоевав четыре золотые медали и две бронзовые.

Первые места: Григорий Притыкин, Серафим Судариков, Владислав Корюшкин, Руслан Ким.

Третьи места: Максим Унжаков и Кирилл Рязанов.

Победы конаковских спортсменов

В Торжке 11 декабря состоялся открытый региональный турнир по самбо на призы администрации города Торжка среди юношей и девушек 2008-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тверского, Костромского и Новгородского регионов, на ковер вышли более 200 борцов. Спортсмены ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района заняли призовые места. Первое место занял Кирилл Рязанов. Вторые – Варвара Богачевская и Вадим Головакин. Третьи места – Алина Мамонтова, Виктория Воробьева, Софья Фомичева, Валерия Сорокина.

Кубок губернатора

Ребята из Конаковского района стали лучшими из 27 команд Тверской области.

Завершился кубок Губернатора Тверской области по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г.р.

Всего в турнире приняло участие 27 команд. Зональные отборочные этапы прошли в ноябре в Вышнем Волочке, Осташкове и Максатихе. Занявшие 1 и 2 место с каждой зоны получили право сразиться в финале Кубка.

Награды региональной пробы на площадке ФОКа имени Султана Ахмерова по круговой системе разыграли пять команд.

Команда ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района не оставила шансов своим соперникам из городов Нелидово, Торжок, Кимры и Лихославль, заняв первое место.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 МЕСТО - ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района

2 МЕСТО - ФК «НЕЛИДОВО» г. Нелидово

3 МЕСТО - ДЮСШ г. Торжок

4 место – ФК «Спутник» г. Кимры

5 место – ФК «Лихославль» г.Лихославль

Поздравляем тренеров Максима Юрьевича Горячева и Эдуарда Анзориевича Парцвания, а также их воспитанников, с победой в турнире и желаем дальнейших успехов!