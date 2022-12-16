Школы: итоги года и планы на будущее

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9 декабря в Храмовом комплексе села Завидово состоялось выездное совещание директоров 30 школ Конаковского района.
На мероприятии выступили начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов, заведующая отделом мониторинга и организационной работы управления образования администрации Конаковского района Людмила Гурьянова, благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Петр Дубяго.
Участники совещания подвели итоги выполненной работы и наметили планы на следующий период.
Особое внимание уделили реализации проекта духовно-нравственной стратегии развития и воспитания подрастающего поколения, взаимодействию школ и приходов. Благочинный рассказал об открытии выставки «Верхневольжье – водный фасад православной России. Отражение минувшего и грезы будущего» 8 декабря в ДК «Современник», организованной по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, и пригласил руководителей образовательных учреждений с детьми посетить экспозицию. Протоиерей Петр зачитал план мероприятий, посвященных юбилею Успенской церкви.
По окончании совещания для гостей была организована экскурсия по храмам и музеям комплекса.
За чаепитием продолжилось обсуждение реализации планов и вновь поставленных задач.
Конаковское благочиние.