Школы: итоги года и планы на будущее

9 декабря в Храмовом комплексе села Завидово состоялось выездное совещание директоров 30 школ Конаковского района.

На мероприятии выступили начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов, заведующая отделом мониторинга и организационной работы управления образования администрации Конаковского района Людмила Гурьянова, благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Петр Дубяго.

Участники совещания подвели итоги выполненной работы и наметили планы на следующий период.

Особое внимание уделили реализации проекта духовно-нравственной стратегии развития и воспитания подрастающего поколения, взаимодействию школ и приходов. Благочинный рассказал об открытии выставки «Верхневольжье – водный фасад православной России. Отражение минувшего и грезы будущего» 8 декабря в ДК «Современник», организованной по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, и пригласил руководителей образовательных учреждений с детьми посетить экспозицию. Протоиерей Петр зачитал план мероприятий, посвященных юбилею Успенской церкви.

По окончании совещания для гостей была организована экскурсия по храмам и музеям комплекса.

За чаепитием продолжилось обсуждение реализации планов и вновь поставленных задач.

Конаковское благочиние.