Прогулка в прошлое

(Продолжение. Начало в № 41, 42, 43, 46).

Улица Старопочтовая появилась на левом берегу Донховки вдоль дороги из села Никольского на Сучках самой первой. На противоположном берегу и находилось сельцо Кузнецово, с которого начался наш город.

В 1826 году Ауэрбах купил сельцо, перегородил в этом месте Донховку плотиной и поставил мельницу для перемалывания песка. Выше образовалось небольшое водохранилище. На берегу у плотины, которая одновременно исполняла функции моста, стоял домик привратника, контролирующего передвижение по гидротехническому сооружению.

Напротив училища, вдоль улицы 1-я Набережная, позже появился магазин «Подречка». В нем было два входа: в левой половине продавали мануфактуру (как говорила моя бабушка), а в правой – продукты. Это был этакий суперминимаркет.

Напротив магазина, на углу 1-й Набережной и Старопочтовой улицы, находилось почтовое отделение села Кузнецово.

В начале 20 века начальником почты был Николай Яковлевич Яковлев. Он вместе с семьей проживал в этом же здании.

На открытке, адресованной управляющему фабрикой Александру Васильевичу Савостьянову, видно, что почта из Москвы в село Кузнецово доставлялась за 1 день.

Между домами № 36 и 38 в Барышниковом тупике до середины 30-х годов находилась пекарня, обеспечивавшая хлебом жителей села.

На углу улиц Народная и 1-я Набережная находится очень интересное здание оригинальной архитектуры. Сейчас его почему-то называют «Замком Потураева». У Николая Александровича Потураева не могло быть замка на земле М. С. Кузнецова. Он был наемным работником, прорабом, который руководил реконструкцией завода в конце XIX и начале XX веков. В это время понадобилось построить водонапорную башню, обеспечивающую водой больницу и окрестные дома.

Так на Линявкином ручье (приток Донховки) была сооружена 3-хэтажная башня, в подвале которой находились насосы, а внутри стен трубы они накачивали воду на уровень 3 этажа. Старинное оборудование сохранилось до сих пор (записано со слов слесаря-инструментальщика Евгения Дмитриевича Курдюкова нынешним директором спортивно-технического клуба РОСТО Андреем Борисовичем Шиловым).

В 1912 году к не башне пристроили зрительный зал вдоль улицы Народной для «Электротеатра – синематографа», а еще позже деревянный второй этаж для библиотеки.

Здание представляет интерес из-за своей технологической новинки: облицовка его стен выполнена из безобжигового кирпича, который изготавливался из остатков бетонной смеси, остававшихся при сооружении фабричных корпусов. Этот кирпич – предшественник силикатного автоклавного кирпича.

Таким образом, это здание – чисто техническое сооружение, которое тем не менее входит в список объектов историко-культурного наследия Тверской области. Его официальное название «Народный дом 1913 года (улица Народная, дом 13. Паспорт №4740. Категория охраны «В»). До 1937 года это был культурный центр села Кузнецово.

Людмила Лубова, краевед.

(Продолжение следует).