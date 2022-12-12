Зима – время чудес. А Новый год для детей – настоящая волшебная сказка, когда сбываются мечты, а под елкой притаились такие долгожданные подарки!

В первую неделю зимы ребят ждал настоящий сюрприз – традиционные детские «новогодние елки» снова проходят на площади перед ДК «Современник»! По многочисленным просьбам жителей администрация Конаковского района установила здесь большую елку и замечательную композицию снеговиков. Открыла сезон праздничных событий новая интерактивная программа «Ёлкин день», подготовленная коллективом Дворца культуры. В самом начале шоу юных зрителей приветствовала директор ДК Наталья Сергеева.

В этот солнечный зимний день даже легкий мороз не стал помехой веселью! Ведущие шоу уж точно не дали бы никому замерзнуть – ребят ждали активные игры, танцы, хороводы и интеллектуальные задания. В течение всей программы звучали зажигательные песни для создания волшебной праздничной атмосферы.

Дети смогли своими стараниями зажечь нашу замечательную новогоднюю елочку. А ведущие умело подвели ребят к мысли, что главные волшебники – это они сами и чудо можно творить своими руками.

Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова.