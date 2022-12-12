Работник культуры – это призвание

Время не стоит на месте. Соответственно, также меняется не только само понятие досуга, но и культурные запросы зрителей. Сегодня учреждения культуры постоянно разрабатывают новые формы общения с аудиторией, переосмысливают не только накопленный ранее, но и новый опыт, используют современные методы работы.

1 декабря в Досуговом центре с. Завидово прошел семинар для работников культуры нашего района. В неформальной обстановке за чашкой горячего чая представители районных ДК обменивались опытом, делились историями из профессиональной практики. В числе приглашенных была общественный деятель и предприниматель Елена Булыга. Она рассказала участникам семинара о методах привлечения и расширения аудитории учреждений культуры, а также способах повышения информированности населения о мероприятиях, проводимых в ДК нашего района.

С прошедшим накануне профессиональным праздником – Днем клубного работника – собравшихся поздравила заместитель заведующего Отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина. В связи с праздником Благодарностями и Почетными грамотами главы Конаковского района были отмечены работники районных ДК, внесшие большой вклад в развитие отрасли «Культура».

Для участников семинара также была подготовлена экскурсионная программа в Храмовом комплексе Завидово. Благочинный Конаковского района протоиерей Петр Дубяго рассказал группе о комплексе и вручил представителям районных ДК в подарок книги.

Коллективы Домов культуры и Досуговых центров выражают благодарность администрации Конаковского района, главам поселений и Советам депутатов за ту помощь и поддержку, что дают импульс к развитию и совершенствованию творческого процесса.

ТАТЬЯНА ВЕРЕСОВА, ДИРЕКТОР МБУ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР»:

- Как вы пришли в сферу культуры?

- С 2008 по 2016 годы я работала в администрации Мокшинского, а затем Старомелковского сельских поселений в должности заместителя главы администрации по общим вопросам. В том числе курировала работу ДК. В 2016 г. меня пригласили на должность директора Досугового центра.

- Ваша работа – создавать и дарить людям праздник. Вам это замечательно удается. В чем секрет? Как вы поддерживаете в самой себе этот настрой?

- Главный секрет – прекрасный и слаженный коллектив. Это любящие свою работу, творческие, грамотные, высококвалифицированные специалисты. В любой ситуации я могу положиться на каждого сотрудника. Создавать замечательные праздники нам удается благодаря совместной работе – общим идеям и творческому настрою всего коллектива. Именно это позволяет дарить людям хорошее настроение и яркие эмоции.

- Интересы зрителей постоянно меняются. Чем удается удивить гостей мероприятий Досугового центра?

- У нас необычное поселение. На сегодняшний день здесь активно развиваются множество направлений в самых различных сферах, и, значит, предъявляются повышенные требования к деятельности всех структур, и нашей – тоже. Мы всегда учитываем критику, замечания, благодарности и пожелания зрителей; стремимся постоянно улучшать программы, делать их более разнообразными, актуальными и интересными для всех возрастных категорий. Кроме того, у нас множество выездных мероприятий – выступления, фестивали, конкурсы, концертные и театрализованные программы, где мы активно заводим новые знакомства, перенимаем опыт других коллективов и делимся своим. Это замечательный стимул для дальнейшего развития!

- Как вы считаете, что сейчас нужно современному зрителю?

- Мы всегда должны соответствовать времени. Поэтому зрительской аудитории нужно постоянно предлагать что-то новое и интересное. Наш коллектив старается быть на высоте.

- Какие задачи вы ставите перед собой как директор Досугового центра?

- Самое главное – всегда оставаться на высоком уровне. Профессиональном, творческом, эмоциональном. Чтобы коллектив получал удовольствие от работы, а посетители заряжались эмоциями и хорошим настроением во время мероприятий нашего Досугового центра. Мы стремимся привлечь как можно больше жителей и к кружковой деятельности, заинтересовать людей культурой. Важно не только сохранить добрые традиции, сложившиеся за долгие годы в Досуговом центре, но и приумножить их.

АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ, ДИРЕКТОР МКУ «СЕЛИХОВСКИЙ СДК»:

- Расскажите, как вы стали руководителем? С чего все начиналось?

- Впервые я появился на сцене нашего Дома культуры в 1996 году. Занимаясь в театральной студии «Маски», я тогда участвовал в спектакле «Морозко». Это удивительно – когда каждый, кто играет в постановке, настолько перевоплощается в своего персонажа, вживаясь в роль, что полностью отдает самого себя, свои эмоции, зрителю. Помимо театральной студии, занимался вокалом. В 2019 году мне поступило предложение стать художественным руководителем, я попробовал, и, знаете, мне понравилось! Тогда я стал создавать свои программы, шоу, детские праздники. Знаете, это очень интересно. Наша культура весьма разноплановая – в ней много направлений: и духовное, и творческое, и детское, и юмористическое. Тут уже ты – хозяин своих чувств, и пытаешься донести их, передать зрителю. В августе 2022 года мне предложили должность директора нашего Селиховского СДК. На самом деле, это очень ответственная работа, и я прилагаю все усилия, чтобы Дом культуры развивался и процветал, а наши художественные руководители подготавливали детей так, чтобы те становились не только гордостью района, но и в области. Будем и дальше стремиться к новым вершинам, к тому, чтобы быть лучшими!

- Говорят, что работа в сфере культуры – не профессия, а настоящее призвание. Так ли это, на ваш взгляд?

- Безусловно, это настоящее призвание. Профессия сама по себе – не из легких. Нужно каждый день зажигать людей оптимизмом, добротой, любовью и, конечно, надеждой. Меня очень радует, что сейчас в сфере культуры работает много молодежи – талантливой, активной и целеустремленной. Мы живем, дышим творчеством, всегда находимся в центре событий, идем в ногу со временем, не забывая при этом о нашем богатейшем культурном наследии.

- Эта работа всегда многогранна и интересна. Были в вашей практике забавные случаи во время подготовки или проведения мероприятий?

- Наверно, в истории каждого Дома культуры случались интересные моменты. У нас во время подготовки все проходит довольно обычно, а вот когда проводим мероприятие, никогда нельзя точно сказать, что произойдет. Был один случай, когда во время концерта в нашем ДК неожиданно пропало электричество. Чтобы не случилось массовой паники, мы попросили зрителей включить фонарики на своих телефонах. Тогда в зале у нас появилось звездное небо! Концерт продолжился. Было здорово! Это прекрасный опыт – в форс-мажорной ситуации мы не растерялись и быстро нашли выход из положения.

- Чем вас привлекает работа в Доме культуры?

- В этой деятельности каждый день – праздник. Ни один не похож на другой – постоянное разнообразие и в подготовке мероприятий, и в создании сценариев; суета, улыбки и радостные глаза детей. Смотреть, как трудятся мои коллеги – то, что вдохновляет меня творить, создавать новые шоу-программы.

- Как удается почувствовать и понять, что именно будет интересно и актуально для ваших зрителей?

- Мы постоянно совершенствуем программы. После каждого события детально анализируем реакцию наших гостей – что вызвало интерес, над чем они смеялись, чему аплодировали. Опираясь на эти детали, готовим следующий концерт. Например, сейчас мы делаем больше юмористических мероприятий, чтобы каждый зритель мог отключиться от насущных проблем и переживаний и получить настоящее удовольствие, задор, радость и вдохновение, прийти домой счастливым, не потратив впустую свое время.

Татьяна Крыльцова. Фото Дениса Насонова.