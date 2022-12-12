ДОБРО ЖИВЕТ ТАМ, ГДЕ ЕГО ТВОРЯТ

В 2018 году на базе Центра молодежной политики «Иволга» открылось местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», основными задачами которого стали благоустройство памятных мест, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проведение Всероссийских и международных акций, приуроченных к памятным датам.

На сегодняшний день у волонтерского корпуса, действующего при ЦМП «Иволга» существует 7 направлений деятельности: событийное, медиа, экологическое, спортивное и культурное волонтерство, «Волонтеры Победы», #МыВместе.

В волонтерском движении состоят более 130 человек – это ребята из городских и районных школ (Завидово, Редкино и Козлово). В рамках волонтерской деятельности девчонки и мальчишки помогают в организации мероприятий, проводимых не только Центром «Иволга», но и отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, ДК «Современник», спортивным клубом «Импульс», обществом инвалидов.

Самыми яркими мероприятиями, которые не обходятся без помощи волонтеров, являются всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и много других.

Инна Сотская – директор МКУ ЦМП "Иволга". Она является координатором акции взаимопомощи #МыВместе на территории Конаковского района. На базе «Иволги» активно ведется сбор средств для людей, прибывших из ДНР и ЛНР, а также с территории Украины. С момента объявления мобилизации Центр стал также штабом по сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Ирина Карпова – специалист по работе с молодежью ЦМП «Иволга», председатель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Ирина считает, что волонтерство учит не только помогать, но и сопереживать каждому человеку, а волонтерское движение с каждым годом становится все более актуальным не только для молодежи, но и среди представителей старшего поколения.

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С «ВОЛОНТЕРАМИ ПОБЕДЫ», УЗНАЛИ, ПОЧЕМУ РЕБЯТАМ НАРВИТСЯ ЭТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ПОПРОСИЛИ ИХ ПРОДОЛЖИТЬ МЫСЛЬ «ВОЛОНТЕР – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ…»

Всеволод Гуренко, 15 лет:

«Волонтер – это человек, который хочет и может бескорыстно помогать другим. У него ни одной свободной минуты не проходит даром. Как волонтер, на всех мероприятиях я полностью окунаюсь в работу. Каждое наше достижение уникально».

Алина Пундзис, 16 лет:

«Волонтер – это человек с добрым сердцем и искренними намерениями, который всегда окажет помощь, ничего не прося взамен. Когда я пришла в волонтерское движение, почувствовала, что счастлива быть полезной и причастной к общественный жизни».

Даниил Дроздов, 14 лет:

«Волонтер – человек, для которого помощь другим – это образ жизни, независимо от места и времени суток. Тот, кто никогда не откажет в помощи и поддержке. Мне нравится этим заниматься, я всегда знаю, что в любой момент могу рассчитывать на своих товарищей – таких же волонтеров».

Владимир Имуков, 17 лет:

«Волонтер – это человек, готовый прийти на помощь в любую минуту. Для меня быть волонтером – всегда быть нужным и полезным. Особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи. Самая большая награда – теплые слова благодарности от всех, кому я помогаю».

Полина Бахарева, 17 лет:

«Волонтер – это человек, который никогда не откажет в помощи окружающим, всегда поддержит и не осудит. Состоя в волонтерском движении, я приобретаю новые навыки и опыт, которые пригодятся в любой жизненной ситуации. Больше всего горжусь оказанным доверием – я бессменная ведущая всех наших мероприятий».

Татьяна Крыльцова. Фото Анастасии Лесиной.