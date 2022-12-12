Помним и чтим память о героях

«Пламя битвы за Москву коснулось вашей малой родины. В грозные военные годы конаковская земля направила весь свой потенциал на противостояние захватчикам, участвовала в обеспечении фронта необходимыми ресурсами. Сегодня, по примеру дедов и прадедов, жители района участвуют в борьбе с нацизмом в ходе специальной военной операции».

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

6 декабря отмечался 81 год со дня освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой знаменательной даты прошли торжественные митинги в Комсомольском сквере и у мемориала сержанту Вячеславу Васильковскому в д. Рябинки.

В ходе торжественных мероприятий жителей поздравили депутат Законодательного Собрания Тверской области А.В. Слепышев, первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В. Василенко, первый заместитель главы администрации города Конаково Д.Н. Сальников, военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Ю.Ю. Неговора и настоятель Ильинского храма с. Селихово протоиерей Виктор Гуров.

В своем обращении к участникам митингов Наталья Василенко также зачитала приветственную телеграмму от Губернатора Тверской области И.М. Рудени.

Александр Слепышев:

«Дорогие земляки! 4 декабря 1941 года наши войска начали контрнаступление, немецкие оккупанты были изгнаны из Конаковского района. 81 год спустя мы видим, что память человеческая коротка. Не все хорошо помнят историю. Сегодня фашизм вновь поднимает голову в нашей братской Украине. И снова наши бойцы сражаются против нацизма. В первую очередь в этот день хочется обратиться к молодежи. Пожалуйста, помните уроки истории и то, какой ценой может доставаться мир на земле. Вечная память погибшим, вечная слава героям!»

Наталья Василенко:

«От имени главы Конаковского района О.В. Лобановского и Собрания депутатов Конаковского района я поздравляю нас с этой знаменательной и торжественной датой. Мы помним и чтим память о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной Войны. Говорят, что народ жив, пока жива память о настоящих героях. Поэтому русский народ всегда будет жить. Мира нашей земле, добра, процветания и здоровья всем нам».

Юрий Неговора:

«81 год назад советские войска освободили нашу землю от фашистских захватчиков. В Великой войне мы одержали победу. И вот, сегодня опять боремся с этой бедой. Я хочу сказать – наши солдаты с достоинством и честью выполняют воинский долг. Как в те далекие годы, так и сегодня, участники специальной военной операции проявляют мужество и героизм».

Татьяна Крыльцова. Фото Анастасии Лесиной.