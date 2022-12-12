ПАМЯТИ «КОНАКОВСКИХ ДЕВЧАТ»

80 лет прошло с того времени, как девушки из города Конаково добровольно ушли на фронт на защиту своей Родины.

С начала войны многие стали осваивать профессию медицинской сестры на курсах санитарных дружин; работали в открывшихся госпиталях, подавали заявление в военкомат с просьбой отправить на фронт.

В октябре 1942 года группа из 13 конаковских девушек прибыла в расположение 32-й танковой бригады, где и начался их военный путь. По-разному сложился он у каждой, а начался в самую горячую пору войны на калининской земле – на ржевском направлении. Девушки участвовали в многочисленных боевых действиях: в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой на Курской Дуге, в Корсунь-Шевченковской операции по освобождению от фашистских захватчиков украинских городов Знаменка, Пятихатка, Кривой Рог, где и случились первые потери среди «конаковских девчат».

Младший сержант Шура Киселева погибла 20 октября 1943 г. от рук фашистов, поджегших скирд соломы, в котором она пряталась вместе с ранеными советскими танкистами. Люба Ясинская погибла 14 ноября 1943 г. от разорвавшегося снаряда, угодившего в танк, на броне которого и находилась девушка. После гибели подруги Тоня Бобкова настояла, чтобы командование перевело ее на место Любы. Младший сержант Бобкова погибла под Борисовом (Белоруссия) 2 июня 1944 г. от взрыва мины, спасая раненых танкистов под огнем противника. Девушки вытащили с полей сражений сотни раненых. Их жертва навсегда останется в памяти выживших и их потомков.

Старшина медицинской службы, санинструктор 1-го танкового батальона, Нина Вишневская прошла большой боевой путь в составе 32-й танковой бригады. В июле 1943 г. Нину избрали комсоргом танкового батальона. Фронтовое счастье помогло Нине уцелеть в полных опасности боях и в ноябре 1944 г. вернуться домой.

Всю жизнь Нина Яковлевна посвятила памяти своих однополчан и боевых подруг. Она оставила большой архив, который был передан в музеи города Конаково и Конаковского энергетического колледжа.

По материалам В.М. Дрюккер.

Татьяна Крыльцова.