Федеральному казначейству 30 лет

8 декабря 2022 года Федеральное казначейство России отметило свое тридцатилетие. УФК по Тверской области было создано в ноябре 1992 года. В течение 1994 года были образованы Отделения во всех районах области. В Конаковском районе Отделение Федерального казначейства было сформировано в июле 1994 года. Его главные задачи – обеспечение эффективного управления государственными финансами и, прежде всего, исполнение федерального бюджета.

Вся сложность организации и становления Отделения с первых его шагов легла на плечи руководителя – Веры Анатольевны Козловой.

Именно она, как умелый организатор, создала в Отделении трудоспособный, грамотный коллектив, который вместе с руководителем прошел все трудности становления практически на одном энтузиазме. На момент создания Отделения в 1994 году в нем работали всего 4 человека, к 2012 году коллектив состоял из 40 человек.

В 2012 году в Управлении Федерального казначейства по Тверской области произошла оптимизация – Отделение по Конаковскому району было преобразовано в Отдел № 15 УФК по Тверской области.

В настоящее время в Отделе работают 6 человек. Это сотрудники с высочайшим уровнем квалификации. Они трудятся здесь уже более 15 лет. Их высокий профессионализм, принципиальность, честность, исполнительность и доброжелательность в работе с клиентами позволяют обеспечивать стабильную и четкую работу Отдела.

За свою 30-летнюю деятельность Федеральное казначейство, его Территориальные Управления и Отделы, на местах доказали эффективность и необходимость службы в условиях рыночной экономики. В канун юбилея мы подводим итоги и намечаем новые цели. Наш Отдел № 15 готов выполнять задачи любой сложности, поставленные перед нами как Федеральным казначейством, так и Правительством Российской Федерации в целом.

Хотелось бы отметить ветеранов работы – главного бухгалтера Зинаиду Георгиевну Варфоломееву; заместителей руководителя Татьяну Ивановну Шагину, Луизу Александровну Аниськову, Тимофея Викторовича Мухина, Светлану Анатольевну Киселеву; помощника руководителя Татьяну Михайловну Широкову; сотрудников Татьяну Анатольевну Воронину, Татьяну Борисовну Свечникову, Надию Валиевну Нагаеву, Светлану Алексеевну Кутинову, Галину Александровну Козлову, Любовь Николаевну Иванову, Валентину Сергеевну Рябчикову.

Хотелось бы отметить сотрудников, работающих в настоящее время – начальника Отдела № 15 УФК по Тверской области Оксану Викторовну Илюшину, главного казначея Ирину Владимировну Конькову, старшего казначея Екатерину Николаевну Шарикову, казначея Людмилу Павловну Барматову, казначея Анну Вячеславовну Галанову, старшего специалиста 2-го разряда Викторию Николаевну Егорову.

Начальник отдела № 15 УФК Тверской области О.В. Илюшина