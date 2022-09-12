81 год со дня освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков

5 декабря 1941 началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву.

Теперь в этот день отмечается День воинской славы России.

Тогда, в 41-м, кровопролитные бои шли на Калининском фронте, в том числе, в Конаковском районе. В руках у немцев находились многие населенные пункты района: поселки Редкино, Озерки, Изоплит, станция Завидово, сёла Завидово, Городня и множество деревень.

Упорные бои разгорелись за деревню Рябинки. Именно здесь совершил свой подвиг сержант Вячеслав Васильковский, закрыв собой амбразуру вражеского дзота. Тем самым он дал возможность роте развить наступление на направлении главного удара основных сил полка, выбить противника с занимаемого рубежа.

За свой героизм Вячеслав Васильковский посмертно награжден орденом Ленина. На месте подвига сооружен мемориал, одна из улиц города Конаково носит имя Васильковского.

В боях за села и деревни Конаковского района отдали жизни тысячи солдат и офицеров Советской Армии. В память о событиях военных лет в Конаковском районе на трассе Москва – Санкт-Петербург установлена «катюша».