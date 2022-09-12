МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Завидовские чтения»

8 декабря в 11.00 в Досуговом центре деревни Мокшино прошли ежегодные «Завидовские чтения». Состоялась презентация седьмого сборника историко-краеведческой серии - «Усадьба Новинки и Николай Толстой». Владелец не сохранившейся усадьбы Новинки на территории современного Конаковского района Николай Алексеевич Толстой (1856–1918) был незаурядным мыслителем и писателем, художником и теоретиком усадебной жизни. Созданный им большой мир аккумулировал в себе высшие достижения русской дворянской усадьбы XVIII–XX вв., которые были разрушены в результате октябрьского переворота 1917 г. Важнейшую роль в усадебной культуре играла литература.

Занятия словесностью были необходимой составляющей этого замкнутого мира. В книге публикуются все известные произведения Н.А.Толстого, а одно из них – книга для детей – публикуется с иллюстрациями самого автора. После презентации прошли научные краеведческие чтения, в которых приняли участие преподаватели истории, краеведы, студенты и все интересующиеся историей Конаковского района.

От сердца к сердцу

Члены Конаковского районного совета ветеранов на прошедшей неделе отправили в Тверь гуманитарную помощь для мобилизованных, которую собрали ветераны Ручьевского, Селиховского и Юрьево-Девического сельских поселений, поселка Радченко и города Конаково.

18 коробок и 6 мешков с необходимыми теплыми вещами – носки, варежки, перчатки, шарфы, шапки, термобелье, а также медикаменты и продукты. В областном совете ветеранов конаковцы получили благодарность за активность. В штабе собрано большое количество новогодних открыток и писем, которые пишут школьники, ветераны из разных районов области.

Акция «Фронтовая новогодняя открытка» объявлена Министерством обороны РФ, и каждый может в ней поучаствовать. Совет ветеранов также будет собирать сладкие подарки, сахар (рафинад), карамель, расфасованную в небольшие пакетики.

Члены совета ветеранов благодарят всех, кто связал носки и перчатки для солдат и продолжает это делать. Прием открыток, писем и подарков продлится до 20 декабря. Телефон совета ветеранов 4-97-90, понедельник, среда, пятница, с 10-00 до 13-00.

Мы за Россию - со знаком качества!

В рамках международного форума «Всемирный день качества-2022» во всех образовательных учреждениях страны проводился Всероссийский урок качества.

В 2022 году девизом уроков для школьников 1 - 11 классов стали слова «Россия - страна со знаком качества». Цель таких уроков формулируется достаточно просто - это формирование у ребят разного возраста ответственного отношения к качеству собственной жизни и, конечно, популяризация Российской системы качества.

Уроки качества прошли в самых различных формах: это беседы и дискуссии, конкурсы и викторины, это и ролевые игры, и практикумы и т.д.

Ребята знакомились со знаками качества, говорили о ГОСТах, узнали, каково отношение к качеству продукции в России. На дискуссиях старшеклассники обменивались мнениями по вопросу: "Знак качества гарантирует высокий уровень продукта?", обсуждали, как отличить качественную продукцию от подделок, как этому научиться и использовать в быту.

Первыми стартовала средняя школы № 2 поселка Редкино, здесь уроки качества прошли 10 ноября. На уроках ребята узнали о том, что в мире утверждён Всемирный день качества, а в России существует уникальный Всероссийский проект "Урок качества". Ребята обсуждали вопрос "Зачем государство заботится о качестве продукции?", и среди главнейших причин определили заботу государства о здоровье граждан. Дети приняли активное участие в дискуссии, подвели итоги и сделали выводы о значении качества товаров для каждого человека.

На уроках качества (и это был предмет "Технология") в средней школе № 8 города Конаково ученики провели сертификацию товаров, занимались проверкой качества круп.

А на классных часах в этой школе особое внимание уделено основным составляющим качества жизни.

В средней школе деревни Ручьи на уроках качества узнали об истории понятия "качество", познакомились со знаками качества, говорили о том, как наказывали раньше недобросовестных производителей.

С 14 по 25 ноября в средней школе села Дмитрова Гора проводились беседы, тестирование учащихся со 2 по 10 класс по вопросам, посвящённым Дню качества. Ребята посмотрели видеоролики и презентации, узнали, что не все товары бывают качественными, что при покупке нужно рассматривать продукты и оценивать их качество.

2802 школьника и 183 педагога Конаковского района стали участниками уроков качества.

"Давайте делать свою жизнь качественной!" - таким призывом заканчивались уроки качества в школах. Давайте поддержим наших школьников!

Л. Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.

Что ты знаешь

о Великой Отечественной войне?

Конаковские школьники стали частью большого и важного события: 2 декабря накануне Дня Неизвестного Солдата состоялась международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны", которая с 2020 года реализуется Молодежным парламентом при Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Мероприятие, проходившее в рамках проекта "Большая история", было направлено на историческое просвещение детей и молодежи, сохранение и поддержание исторической грамотности о Великой Отечественной войне среди граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан.

Одна из важных задач теста - популяризация военного и гражданского подвига, ведущей роли советского народа в победе во второй мировой войне.

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне мог каждый: ученик, педагог, родитель. Всего в акции приняли участие 963 ученика из 22 учреждений района: это МБОУ СОШ №1 города Конаково им. Дениса Стребина, МБОУ СОШ №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, гимназия №5 города Конаково, МБОУ СОШ №2 поселка Редкино, №№1, 2 поселка Новозавидовский, МБОУ СОШ поселка Козлово, села Дмитрова Гора, поселка Озерки, деревни Ручьи, деревни Вахонино, села Юрьево-Девичье, села Селихово, села Городня, поселка Первое мая, МБОУ ООШ деревни Старое Мелково, ГБОУ ТО СОШ деревни Мокшино.

Ученики старших классов, педагоги отвечали на вопросы теста в двух форматах: одни школы работали как площадки акции, ребята работали бланками заданий, другие организовали выполнение теста в режиме он-лайн, во многих школах ребята работали над тестами дома (тест можно было пройти до 24 часов).

Задания можно было взять на сайте проекта "Большая история" https://big-history.ru.

К участникам акции, которые выполняли задания на площадках, с приветственным словом обратился председатель Молодёжного парламента при Государственной думе РФ Дмитрий Шатунов, после чего ребятам было предложено ответить на 40 вопросов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Предлагалось два типа теста - базовый или профильный. Участники выбирали один правильный ответ из четырех предложенных, который был в ответах.

Максимальное количество баллов - 40 (каждое задание оценивалось одним баллом). На выполнение теста было отведено 40 минут.

Вот некоторые вопросы теста 2022 года:

- Сколько дней длилась блокада Ленинграда?

- Какое неофициальное название получила временная железная дорога, построенная в январе 2043 года, после прорыва блокады Ленинграда?

- Назовите фамилию советского военачальника, которому в период Великой Отечественной войны первому было присвоено звание Маршала Советского Союза.

- В каком городе находится Мамаев курган?

- В Великой Отечественной войне принимали участие маленькие герои, несовершеннолетние "сыны полка". Сколько было таких храбрых ребят?

- Назовите имя самого молодого советского военного пилота. В четырнадцать лет он совершил свой первый официальный полет. К концу апреля 1945 года он совершил более 650 вылетов.

Директор средней школы села Дмитрова Гора так охарактеризовал тест: "Вопросы теста достаточно интересны, они мотивируют школьников к дальнейшему изучению исторического, военного наследия России вне школьного курса истории".

Многие ребята успешно справились с предложенными заданиями и показали хорошие результаты.

После окончания теста все участники получили сертификаты.

Л. Кулиева, заведующий отделом дошкольного,

общего и дополнительного образования.