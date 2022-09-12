ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Приоритетные инвестиционные проекты

1 декабря губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Рассмотрен ряд вопросов, посвящённых поддержке крупных и значимых инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории региона.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что поддержка такого рода проектов является одной из основных задач в любое время, а в текущих условиях особенно актуальна.

Проекты, которые мы рассматриваем сегодня, имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета», - отметил Игорь Руденя.

Всего в перечень приоритетных включено 39 проектов, реализация которых позволит внести потенциальный вклад в рост валового регионального продукта, социально-экономическое развитие Тверской области. Вложения по каждому из них превышают 1 млрд. рублей.

Среди крупных инвестиционных проектов – комплексное развитие курортного кластера в Завидово; проекты, связанные с развитием сельского хозяйства в Кашинском городском округе, Бежецком и Конаковском районах и другие. Также к приоритетным отнесены проекты, реализующиеся в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. В их числе строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море», ряд проектов в сфере дорожного строительства и прочие. Все проекты, включённые в перечень приоритетных, находятся на особом контроле в Правительстве региона, Министерство экономического развития будет обеспечивать постоянное сопровождение каждого проекта в режиме «одного окна».

Кроме этого, на заседании рассмотрен вопрос, касающийся приоритетных инвестиционных проектов. В частности, для получения такого статуса упрощена процедура отбора проектов и требований к инвестору.

Сегодня статус приоритетного инвестиционного проекта даёт возможность компаниям воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. В настоящее время такой статус в Верхневолжье имеют 12 инвестиционных проектов общим объёмом капитальных вложений порядка 11,4 млрд. рублей. Их реализация позволит создать свыше 980 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Полевая почта

Родственники мобилизованных из Тверской области граждан могут отправить своим родным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, почтовые отправления. Это письма весом не более 20 граммов, бандероли – не более 2 кг, посылки – не более 10 кг. Номер полевой почты можно узнать в военных комиссариатах муниципальных образований Тверской области.

Для этого необходимо связаться с дежурным военного комиссариата муниципального образования, оставить заявку на получение номера полевой почты и номер телефона, по которому можно связаться с заявителем. После уточнения данных сотрудник комиссариата лично свяжется с родственником мобилизованного гражданина и предоставит запрашиваемую информацию.

Напомним, 1 декабря военный комиссариат Тверской области открыл «горячую» линию по вопросам предоставления выплат мобилизованным гражданам.

Звонки принимаются по номеру 8 (4822) 45-24-62. Задать интересующие вопросы родственники мобилизованных граждан могут с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В другое время звонки, поступившие на «горячую» линию военного комиссариата Тверской области, переадресуются на единый номер «122».

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Героев Советского Союза,

Героев РФ, полных кавалеров ордена

Славы освободят от оплаты жилья

В Тверской области расширена поддержка ряда категорий граждан – жителей, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, являющихся полными кавалерами ордена Славы, и членов их семей. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 1 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Указанные выше категории жителей освободят от оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

«Сегодня очень важно обеспечить поддержку жителям данных категорий. Для нас они – пример героизма, и мы отдаем дань уважения этим людям. Нашу поддержку также должны ощущать семьи героев», – прокомментировал принятые решения журналистам Игорь Руденя.

Право на льготу имеют члены семей Героев и полных кавалеров ордена Славы, проживающие с ними: супруга (супруг) и родители; дети в возрасте до 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях в очном формате. Также от оплаты за жилье и коммунальные услуги освободят членов семей умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы.

Ранее на уровне региона принято решение о расширении категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений из областного фонда коммерческого использования. Предусматривается возможность предоставления таких помещений Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, а также Героям Труда Российской Федерации. До этого мера поддержки распространялась только на Героев Социалистического Труда.

Также все эти четыре категории граждан смогут получить право однократного выкупа занимаемого жилого помещения коммерческого использования без проведения торгов. Кроме того, расширяются категории лиц, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного налога, на которых зарегистрированы легковые автомобили. Мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, являющиеся полными кавалерами ордена Славы. Также от уплаты транспортного налога освобождают членов семей всех вышеперечисленных категорий, в случае если они являются собственниками легкого автомобиля. Это вдовы (вдовцы) и родители; дети до 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, а также дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Лучшие предприятия в сфере охраны труда

В Тверской области подвели итоги ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Конкурс призван содействовать развитию и совершенствованию работы по охране труда, улучшению условий труда и обеспечению безопасности работников.

По мнению губернатора Игоря Рудени, повышение уровня культуры производства наряду с социальной ответственностью работодателей и созданием новых рабочих мест являются важными направлениями развития предприятий.

В этом году на участие в конкурсе было подано 77 заявок от организаций и специалистов по охране труда региона. Среди участников – предприятия машиностроения, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, продуктов питания, торговли и услуг, химической промышленности и агропромышленного комплекса, учебные заведения и учреждения здравоохранения.

В состав конкурсной комиссии вошли специалисты Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, Министерства промышленности и информационных технологий региона, администрации города Твери, Государственной инспекции труда в Тверской области, регионального отделения Фонда социального страхования РФ, представители общественных организаций и бизнеса. Они на местах оценивали уровень организации работ по охране труда, условия труда работников.

В итоге победителями конкурса признаны:

Номинация «Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» (среди предприятий производственной сферы): 2 место - ООО «Дмитрогорский молочный завод», Конаковский район.

Номинация «Лучший специалист Верхневолжья в области охраны труда»: 3 место - Светлана Худякова, специалист по охране труда ООО «Ручьевское», Конаковский район.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

День волонтера

5 декабря – День добровольца (волонтера). К жителям Тверской области в связи с этой датой обратился губернатор Игорь Руденя.

«В культуре нашего народа – традиции взаимопомощи и сплоченности, стремление приносить пользу своему краю и стране. Сегодня миллионы инициативных, неравнодушных граждан России по зову сердца помогают другим людям в трудной ситуации, участвуют в реализации важных патриотических, социальных, просветительских и экологических проектов», – говорится в обращении от Игоря Рудени.

В условиях пандемии коронавируса добровольцы Тверской области первыми пришли на помощь медицинским работникам, работавшим в «красных зонах», людям старшего возраста и многодетным семьям. Сегодня участники волонтерского движения ведут большую подвижническую работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции, жителям новых регионов России, мобилизованным гражданам и их семьям.

Губернатор поблагодарил добровольцев Верхневолжья за этот важный и благородный труд, за их доброту и отзывчивость.

Волонтерское движение в Тверской области активно развивается. В основном в него включены молодые люди в возрасте до 24 лет. Есть в регионе и «серебряные» волонтеры в возрасте от 55 лет.

С 2019 года в Тверской области действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он занимается обучением волонтеров-спасателей массовых мероприятий, а также проводит мероприятия по популяризации добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС.

Пресс-служба Правительства Тверской области.