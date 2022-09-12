Посвящение в «Орлята»

Торжественная церемония посвящения в «Орлята» прошла в МБОУ СОШ д. Вахонино 5 декабря. Новыми участниками Всероссийского движения стали 17 учеников. Второклассников поздравила директор школы Елена Дмитриевна Веселовская.

«Орлята» дали свои первые клятвы и пообещали хорошо учиться. В церемонии посвящения приняли участие активисты РДШ, волонтёры. Им было предоставлено почетное право повязать галстук и прикрепить значок-символ «Орлята России».

Теперь школьники будут единой командой «Орлят», чтобы общими усилиями сохранять добрые традиции и важные ценности нашей страны. Запланировано, что на протяжении года младшие учащиеся под руководством классного руководителя Н.А.Волковой смогут принять участие в коллективных творческих делах разных направленностей.

Программа «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной активности. Отрадно видеть горящие глаза ребят, которые только начинают свой путь в качестве «Орлёнка». Благодаря новым проектам, школьники смогут участвовать в интересных мероприятиях, выполнять задания и получать заслуженные награды. Мы поздравляем юных «Орлят» и желаем успехов в учебе, новых друзей и интересных заданий!

Надеемся, что наши «Орлята России» будут достойно носить это звание и в будущем станут гордостью нашей школы и нашей страны!