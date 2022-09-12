ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

10 декабря юбилей отмечает Юрий Викторович Самарков - председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Конаковской ГРЭС. Президиум Конаковского районного совета ветеранов поздравляет Юрия Викторовича с юбилеем!

Вся трудовая жизнь Юрия Викторовича связана с городом Конаково. После окончания Ленинградского государственного университета работал в прокуратуре, городском комитете КПСС, на Конаковской ГРЭС, неоднократно избирался депутатом в районный и городской Советы. В 2006 году Ю.В.Самарков был избран председателем совета ветеранов Конаковской ГРЭС и членом президиума Конаковского районного совета ветеранов. Совет ветеранов работает в тесном контакте с руководством ГРЭС, которое оказывает финансовую помощь организации. Ведется учет всех ветеранов, имеется информация об их социально-бытовом положении, организованы поздравления участников Великой Отечественной войны и ветеранов с юбилеями, оказывается материальная помощь юбилярам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Работает клуб ветеранов «Ярило», проводятся встречи в ДК «Современник», организуются экскурсии, шахматные турниры. Пенсионеры активно участвуют в проведении городских и районных мероприятий. Под руководством Юрия Викторовича совет ветеранов Конаковской ГРЭС занимал призовые места по итогам смотра-конкурса среди ветеранских организаций Тверской области и Конаковского района.

Ю.В.Самарков за активную работу с ветеранами награжден в 2021 году Почетной грамотой Российского совета ветеранов, памятным Знаком Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетными грамотами глав Конаковского района и г. Конаково.

Уважаемый Юрий Викторович, примите самые искренние поздравления с юбилеем от президиума районного совета ветеранов. Пусть ваши житейские опыт и мудрость помогают в любой ситуации. Желаем, чтобы жизнь была такой же насыщенной и полной, на все хватало времени и здоровья. Активного вам долголетия в кругу детей и внуков.

Президиум Конаковского

районного совета ветеранов.