ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

posted by admin on пт, 12/09/2022 - 09:02

10 декабря юбилей отмечает Юрий Викторович Самарков - председатель городской общественной организации  ветеранов (пенсионеров)  Конаковской ГРЭС. Президиум  Конаковского районного совета  ветеранов поздравляет Юрия Викторовича с юбилеем! 
Вся трудовая жизнь Юрия Викторовича связана с городом Конаково. После окончания Ленинградского государственного университета   работал в прокуратуре, городском комитете КПСС, на Конаковской ГРЭС, неоднократно избирался депутатом в районный и городской  Советы. В 2006 году Ю.В.Самарков был избран председателем совета ветеранов  Конаковской ГРЭС и членом президиума Конаковского районного совета ветеранов. Совет ветеранов работает в тесном контакте с руководством ГРЭС, которое оказывает финансовую помощь  организации. Ведется учет всех ветеранов, имеется информация об их социально-бытовом  положении, организованы поздравления участников Великой Отечественной войны и ветеранов с юбилеями, оказывается материальная помощь  юбилярам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Работает клуб ветеранов «Ярило», проводятся встречи в ДК «Современник», организуются экскурсии,  шахматные турниры. Пенсионеры активно участвуют в проведении городских и районных мероприятий. Под руководством Юрия Викторовича совет ветеранов Конаковской ГРЭС занимал призовые места  по итогам смотра-конкурса среди ветеранских организаций Тверской области и Конаковского района.
Ю.В.Самарков за активную работу с ветеранами  награжден в 2021 году Почетной грамотой Российского совета ветеранов, памятным Знаком  Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетными грамотами  глав Конаковского района и г. Конаково. 
Уважаемый Юрий Викторович, примите самые искренние поздравления с юбилеем от президиума районного совета ветеранов. Пусть ваши житейские опыт и мудрость помогают в любой ситуации. Желаем, чтобы жизнь была такой же насыщенной и полной, на все  хватало времени  и здоровья. Активного вам долголетия в кругу детей и внуков. 
Президиум Конаковского 
районного совета ветеранов.

 

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