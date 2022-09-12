День Неизвестного солдата

3 декабря - это важная дата для увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига наших воинов. Надпись на плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, – «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» - завет помнить о тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, подарил нам счастье мирной жизни.

Обучающиеся нашей школы также не остались в стороне в этот день и отдали почести воинам, павшим на полях сражений во имя Победы и, к сожалению, так и оставшимся безымянными. Ежегодно мы проводим ряд мероприятий, посвященных этой дате.

3 декабря учащиеся нашей школы приняли участие в первенстве Военного комиссариата Тверской области по стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейских отрядов, посвященном 81-й годовщине освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков. После мероприятия обучающиеся посетили музей МОУ «Заволжской СОШ им. П.П.Смирнова» и возложили цветы к памятнику воинам-сибирякам 133-й стрелковой дивизии.

5 декабря для всех учеников «Урок мужества» провёл полковник в отставке, ветеран боевых действий, военный лётчик-истребитель Евгений Давыдович Коновалов. Он рассказал детям о бессмертном подвиге советских людей, о героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с войны, о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному солдату. Завершили урок минутой молчания.

Н. Косарева,

директор МБОУ СОШ №1 п. Редкино.