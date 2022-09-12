Пробег памяти В. Васильковского

3 декабря в конаковском бору прошел легкоатлетический пробег памяти героя Великой Отечественной войны сержанта Вячеслава Васильковского.

Несмотря на морозную погоду, на старт вышли спортсмены из Твери, Кимр, Селижарова, Москвы, Дубны, Клина и Конакова.

В программе соревнований 2 дистанции - 3 км и 15 км.

Победителями в своих возрастных группах и на своих дистанциях стали:

Анастасия Мустайкина, Анна Черепанова, Ян Грибов (спортсмены из Конакова); Алексей Шлепков (Тверь); Максим Балашов, Светлана Корнева (спортсмены из Селижарова); Ольга Морозовик (Дубна); Владимир Чекризов (Клин).

По традиции на финише ждал горячий чай с сушками. Призеры и победители награждены администрацией Конаковского района.

ХХ Кубок дружбы

С 1 по 3 декабря в спортивном зале СК «Олимп» проходил ХХ, юбилейный Кубок дружбы по боксу.

6 первых мест заняли спортсмены ДЮСШ "Олимп" Конаковского района Виктория Алтынбаева, Марина Железнова, Есения Никишина, Алексей Покрасин, Николай Панин, Артур Мкртчян.

Они продолжили славную традицию оставлять главный приз турнира в Конаковском районе. Кубок дружбы памяти В.В.Васильковского остался дома! Поздравляем тренера Сергея Никишина и всех спортсменов с результатами и желаем дальнейших побед!

«Резерв России»

В Саранске завершились всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России». На дорожках бассейна «Стадиона водных видов спорта» 800 лучших пловцов в возрасте от 13 до 18 лет разыграли 42 комплекта наград.

По итогам квалификационных и финальных заплывов спортсменам из Тверской области удалось завоевать одну серебряную и две бронзовые награды.

Илья Захариков (ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (тренер Н.В.Захарикова) занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем среди юношей 15 – 16 лет, с результатом 22,66 секунды.

Также Илья Захариков занял третье место в составе сборной Тверской области в эстафете 4х50 метров комплексным плаванием среди юношей 15 – 16 лет.