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Пробег памяти В. Васильковского
3 декабря в конаковском бору прошел легкоатлетический пробег памяти героя Великой Отечественной войны сержанта Вячеслава Васильковского.
Несмотря на морозную погоду, на старт вышли спортсмены из Твери, Кимр, Селижарова, Москвы, Дубны, Клина и Конакова.
В программе соревнований 2 дистанции - 3 км и 15 км.
Победителями в своих возрастных группах и на своих дистанциях стали:
Анастасия Мустайкина, Анна Черепанова, Ян Грибов (спортсмены из Конакова); Алексей Шлепков (Тверь); Максим Балашов, Светлана Корнева (спортсмены из Селижарова); Ольга Морозовик (Дубна); Владимир Чекризов (Клин).
По традиции на финише ждал горячий чай с сушками. Призеры и победители награждены администрацией Конаковского района.
ХХ Кубок дружбы
С 1 по 3 декабря в спортивном зале СК «Олимп» проходил ХХ, юбилейный Кубок дружбы по боксу.
6 первых мест заняли спортсмены ДЮСШ "Олимп" Конаковского района Виктория Алтынбаева, Марина Железнова, Есения Никишина, Алексей Покрасин, Николай Панин, Артур Мкртчян.
Они продолжили славную традицию оставлять главный приз турнира в Конаковском районе. Кубок дружбы памяти В.В.Васильковского остался дома! Поздравляем тренера Сергея Никишина и всех спортсменов с результатами и желаем дальнейших побед!
«Резерв России»
В Саранске завершились всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России». На дорожках бассейна «Стадиона водных видов спорта» 800 лучших пловцов в возрасте от 13 до 18 лет разыграли 42 комплекта наград.
По итогам квалификационных и финальных заплывов спортсменам из Тверской области удалось завоевать одну серебряную и две бронзовые награды.
Илья Захариков (ДЮСШ «Олимп» Конаковского района (тренер Н.В.Захарикова) занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем среди юношей 15 – 16 лет, с результатом 22,66 секунды.
Также Илья Захариков занял третье место в составе сборной Тверской области в эстафете 4х50 метров комплексным плаванием среди юношей 15 – 16 лет.