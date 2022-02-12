Женщины прекрасны в любом возрасте. А представительницы старшего поколения – вдвойне, ведь к обаянию в зрелом возрасте добавляется и немалая толика мудрости. И, конечно, каждой женщине есть что рассказать и показать миру.

25 ноября в ДК «Современник» стартовал восьмой ежегодный шоу-конкурс «Леди "Золотой возраст», организованный ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района. В фойе ДК всех посетителей ждала выставка «Посмотрите, как я могу!», где участницы конкурса показали свои таланты в кулинарии и творчестве.

Желающие участвовать в уникальном событии подали заявки за несколько месяцев до конкурса, ведь за это время предстояло сделать многое – подготовить творческую программу, презентацию о себе, продемонстрировать умения.



С приветственным словом к нашим замечательным конкурсанткам со сцены обратилась заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко. Она пожелала участницам удачи, крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.



Каждую из конкурсанток встречали бурными аплодисментами зрители и собственные группы поддержки. Все дамы выступили замечательно, программа каждой была креативной и интересной. Наконец, компетентное жюри конкурса огласило победительниц. Леди «Обаяние» - Тамара Валерьевна Колосова (Досуговый центр с. Завидово); леди «Талант» - Татьяна Владимировна Ежова (клуб досуга «Второе дыхание» ДК «Современник», г. Конаково); леди «Фантазия» - Нина Михайловна Мохова (Дом культуры д. Ручьи); леди «Стиль» - Александра Васильевна Сибирякова (Дом культуры с. Селихово); леди «Золотые руки» - Наталья Семёновна Ягшиева (клуб пожилых людей «Я люблю тебя, жизнь», городская библиотека №2 г. Конаково); леди «Золотой возраст» - Татьяна Борисовна Лизина (Дом культуры д. Вахонино); а победительницей интернет- голосования в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" стала Александра Васильевна Сибирякова.

Огромная благодарность организаторам конкурса и группам поддержки, которые так активно болели за своих представительниц.

Татьяна Крыльцова. Фото Д.Насонова.