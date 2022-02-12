местная власть

30 ноября в Тверской области отметили День клубного работника – профессиональный праздник всех работников сферы культуры и досуга. В Конаковском районе его отмечают порядка трехсот человек.

Клубы и Дома культуры – важнейшие объекты в любом населенном пункте, особенно в сельской местности. Зачастую именно в них сосредоточена не только культурная, но и общественная жизнь. Поэтому на их работников возлагается ответственная миссия – не только обеспечивать досуг жителей, но и помогать им творчески развиваться и объединять. Конаковский район во многом может служить образцом того, как надо выполнять эту миссию.



О том, как и чем живет культура в Конаковском районе, мы говорим с заместителем начальника отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Конаковского района Людмилой Шапкиной.

- Людмила Владимировна, сколько в Конаковском районе культурно- досуговых учреждений?

- В систему муниципальных учреждений культуры Конаковского района входят 17 учреждений клубного типа: в городе Конаково это РМЦ ДК «Современник» и ГДК имени Воровского, шесть сельских Домов культуры, три ДК в поселках Новозавидовский, Редкино, Радченко, пять Досуговых центров.



- Сколько человек работает в этих учреждениях?

- Общая численность 277 человек, из 169 творческих работников – это руководители кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам и все те сотрудники, трудом и энергией которых осуществляется культурно-досуговая деятельность.

– Кто они, наши культурные маяки? Директора и художественные руководители? Дайте развёрнутую характеристику лучшим из лучших.

- Не хотелось бы кого-то выделять, у нас все – лучшие. У каждого ДК своя изюминка.

- Как решается вопрос с кадрами?

- По итогам 2021 года, 85 штатных сотрудников имели стаж работы до трех лет – это наш кадровый потенциал, с которым нужно работать. Для сравнения: свыше 10 лет стажа в отрасли «культура» имеют 82 сотрудника.

- Сколько получают работники культуры?

-Средняя заработная плата на 1 ноября текущего года составляет более 32 тысяч рублей.

- Сколько кружков и творческих объединений работает в наших клубах и ДК?

- В прошлом сезоне в культурно-досуговых учреждениях работало 268 клубных формирований с общей численностью участников 4945 человек. Из них 140 – для детей до 14 лет, объединивших по интересам 2666 мальчишек и девчонок.

- Какие это кружки?

- Каждый ДК самостоятельно определяет количество тех или иных кружков, в зависимости от социального запроса местных жителей. Если говорить о районе в целом, у нас в прошлом сезоне работали 57 вокальных коллективов с количеством 577 участников; 54 хореографических коллектива (980 участников); 31 театральный коллектив (515 участников); 11 студий изобразительного искусства (189 человек); 15 студий декоративно-прикладного творчества (289 человек); 9 цирковых коллективов (273 человека). Есть и свой духовой оркестр, и ансамбль народных инструментов. На базе Досуговых центров проходят занятия 34 спортивных кружков с посещаемостью более 600 человек. Как говорится, на любой вкус – что угодно для души.

- Сохранились ли творческие объединения, возникшие в давние времена?

- Прежде всего, нужно отметить, что «долгожителями» становятся коллективы, которыми руководят преданные своему делу профессионалы. Накопив богатый творческий опыт и определенное количество наград, они успешно подтверждают почетные звания. В нашем районе это 13 народных коллективов, объединяющих 225 участников, и 7 образцовых коллективов (285 участников). Только за прошлых год копилку наших побед пополнили девять дипломов лауреатов международных конкурсов, 16 – всероссийских, 15 – региональных.

- Как можно записаться в кружок или студию?

- В канун каждого творческого сезона все средства массовой информации, соцсети и прочие места размещения рекламы пестрят афишами о приеме в творческие коллективы. Любой руководитель кружка и учреждение культуры в целом заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше участников. Конечно, не все новички остаются, кто-то пробует себя в разных направлениях и жанрах, кто-то посещает несколько творческих объединений по интересам.

- Занятия в студиях и кружках организованы на платной или бесплатной основе?

- Традиционно в учреждениях отрасли «культура» используются обе формы работы. Выбор – платно или бесплатно – зависит от многих критериев: возраст участников, направление творчества, социальный заказ и, конечно же, здравый смысл. Переведя все кружки на платную основу, мы потеряем много желающих заниматься в них. Поэтому на платной основе, в основном, работают детские кружки и наиболее востребованные объединения для взрослых. Их не так много: в прошлом году из 193 кружков самодеятельного творчества на платной основе работали 47.

- Назовите наиболее масштабные культурные проекты, которые проходят в Конаковском районе.

- Благодаря постоянному взаимодействию с Тверским областным Домом народного творчества, Тверским областным Дворцом культуры «Пролетарка» и другим нашим творческим контактам на сценических площадках Конаковского района выступают самодеятельные и профессиональные коллективы Верхневолжья, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Реализуются такие знаковые проекты, как международный фестиваль «Волжский хоровой собор», областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи», областной фестиваль сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, провинция!». Успешно реализуются проекты, инициаторами которых стали наши клубные работники. Один из таких проектов - открытый фестиваль «Играй, гармонь, над Волгой», ставший значимым событием культурной жизни. Его инициатором является сотрудник ДК «Современник», заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Конаковского района, руководитель народного ансамбля «Завалинка» Раиса Николаевна Смирнова. Интересный замысел развивается в сельском поселении «Завидово», там второй год на базе Досугового центра проходит многожанровый фестиваль «В кругу друзей», а в селе Юрьево-Девичье впервые прошел «Фестиваль душевных песен», который планируется проводить ежегодно.

- Кто сегодня чаще всего выступает на сцене? Это ветераны или молодёжь?

- Возвращаясь к началу нашего разговора, напомню, что в Конаковском районе почти 5 тысяч человек являются участниками клубных объединений, и более половины из них – дети!

- Ваши пожелания коллегам по творческому цеху

- В связи с профессиональным праздником желаю всем нам успехов в достижении поставленных целей, новых интересных проектов, надежных партнеров и благодарных зрителей. И, конечно, каждому желаю здоровья, благополучия и личного счастья!