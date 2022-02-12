Экологической грамотности - широкую дорогу

Экологическое образование является одним из важных направлений в деятельности каждой школы. Однако очевидно, что обучать школьника экологии только на уроках окружающего мира, природоведения, биологии невозможно. Необходимы и другие формы работы с учащимися. Такой формой становится ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ.

Впервые Всероссийский экологический диктант прошел в России в 2019 году только в школах. Более 80 тысяч человек из 45 регионов России стали пионерами акции. В 2020 году число участников достигло 2,8 млн. человек, а география расширилась до 85 регионов. В прошлом году в акции приняли участие уже более 3,4 млн. человек со всего мира!

В этом году Экологический диктант проводился в нашей стране в четвертый раз, с 17 по 27 ноября. Мероприятие проходило в онлайн-формате на портале Экодиктант.ру или на оффлайн площадках.

Что же это за диктант? Если кратко, то Экологический диктант – это всероссийский проект, направленный на формирование экологической культуры населения, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности как детей, так и взрослых.

Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».

В экологическом диктанте в этом году приняли участие и конаковские школьники: это 909 учащихся из 20 школ района (средние школы №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, гимназия №5 г. Конаково, №№ 2, 3 п. Редкино, №1 п.Новозавидовский, средние школы п. Козлово, д. Вахонино, с. Юрьево-Девичье, с. Дмитрова Гора, с. Завидово, п. Озерки, с. Городня, п. Первое мая, основная школа д. Старое Мелково). Попробовали написать диктант и 86 педагогов.

Тест Экологического диктанта состоял из 25 вопросов.

Задания были сформированы для четырех категорий участников:

• для детей младше 12 лет;

• для подростков от 12 до 18 лет;

• для взрослых без профильного образования или опыта в экологической сфере;

• для взрослых с профильным образованием или опытом в экологической сфере.

На выполнение заданий у участников диктанта было ровно 45 минут.

Участники 2022 года отметили, что вопросы были очень интересными, своим содержанием мотивировали учащихся к изучению природы.

Тестовые задания позволили участникам показать знания не только по экологии, но и продемонстрировать широкой кругозор, начитанность и внимательность. Учащимся средней школы № 9 г. Конаково понравились вопросы об опасностях сбросов, содержащих антибиотики, учащимся средней школы № 8 г. Конаково - вопросы, связанные с утилизацией мусора. Учащихся гимназии №5 г. Конаково заинтересовали вопросы об окружающей среде. Учащиеся средней школы №1 п. Новозавидовский отметили вопросы о климатических изменениях, источниках энергии.

Учащимся средней школы с. Дмитрова Гора понравились видео знаменитостей, разнообразие в вопросах. Ребята из средней школы с.Завидово больше всего оценили вопросы, связанные с природой России, про озеро Байкал, про амурских тигров. Некоторые из ребят оценили то, что вопросы задавали известные люди. Учащимся средней школы № 2 г. Конаково интересно было узнать о сохранении биоразнообразия в лесах, которые подлежат вырубке. Вопросы про изменение климата Арктики, хранение мусора, изменения в природе Байкала понравились ребятам из средней школы № 6 г. Конаково.

Вот, например, некоторые вопросы из всероссийских экологических диктантов разных лет.

Вопрос: В каком виде лучше хранить сортируемые отходы?

А. Мытые, сухие, оригинального размера

Б. Грязные, сухие, спрессованные

В. Мытые, сухие, спрессованные

Г. Грязные, мокрые, оригинального размера.

Правильный ответ: В

Вопрос: В каком веке на Руси появилось первое письменное положение об охоте, где определялись режимы охраны животных?

- В XI веке.

- В XV веке.

- В XVII веке.

- В начале XX века.

Правильный ответ: в XV веке.

Вопрос: Какие лампы являются наиболее энергоэффективными?

- Галогеновые

- Светодиодные

- Лампы накаливания

- Люминесцентные

Правильный ответ: светодиодные.

Вопрос: Выберите наиболее экологически и эпидемиологически безопасный способ обращения с отходами использованных в быту медицинских масок:

- Разрезать на мелкие кусочки и выкинуть в канализацию.

- Сложить в пакет вместе с пластиковыми и стеклянными отходами, выбросить в мусорный бак синего цвета для вторсырья.

- Сложить отдельно в два мусорных пакета, плотно завязать и через три дня выкинуть в мусорный бак серого цвета для несортированных отходов.

- Сложить в два мусорных пакета и вывезти в регистратуру ближайшего covid-центра.

Правильный ответ: сложить отдельно в два мусорных пакета, плотно завязать и через три дня выкинуть в мусорный бак серого цвета для несортированных отходов.

Популярность всероссийского Экологического диктанта во многом связана с его целями. Многим людям, вне зависимости от того, каковы их социальный статус, профессия и возраст, не всё равно, какой увидят планету наши потомки. И это небезразличие стирает все барьеры между жителями Земли.

Давайте охранять природу вместе! Ведь благоприятная окружающая среда начинается с каждого из нас!

Л. Кулиева, заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.