Визит и.о. министра соцзащиты Тверской области

posted by admin on пт, 12/02/2022 - 09:50

 

23  ноября в рамках регулярных встреч жителей района с министрами Тверской области в администрации Конаковского района прошел приём  и.о. министра социальной защиты населения Тверской области Татьяны Вячеславовны  Бобровой. 

Некоторые вопросы, озвученные на встрече,  были вне компетенции министерства соцзащиты. Один из них связан с газификацией. Несмотря на это, данный запрос обработан и перенаправлен в Министерство энергетики и коммунального  хозяйства Тверской области для последующего письменного ответа по заданной проблематике.
Отметим, что цель ноябрьского визита Татьяны Вячеславовны - не только общение с населением.  Она привезла подарки от Правительства Тверской области для двух школ нашего района:  МБОУ СОШ № 2 п. Редкино и МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский. 

Каждая из школ получила 2 презента: 
комплект для мини- футбола (сетки, мячи) 
и комплект для волейбола (сетки, мЯчи).

В рамках целей РФ по обеспечению дополнительной занятости детей в школе на 2022 г. есть несколько приоритетных направлений: развитие спортивных клубов, театральных студий, музейной деятельности, школьных СМИ. Наш район без сомнения можно назвать спортивным. Это подтверждается большим количеством выращенных чемпионов. Спортивные клубы МБОУ СОШ № 2 п. Редкино по волейболу и МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский по мини-футболу существуют уже не первый год и даже не первое десятилетие, показывая отличные результаты не только на уровне района, но и области. Поэтому именно эти две школы в этот раз получили подарки из Твери в качестве поощрения за свою продуктивную деятельность.

Анастасия Лесина.
Фото автора.

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