Визит и.о. министра соцзащиты Тверской области

23 ноября в рамках регулярных встреч жителей района с министрами Тверской области в администрации Конаковского района прошел приём и.о. министра социальной защиты населения Тверской области Татьяны Вячеславовны Бобровой.

Некоторые вопросы, озвученные на встрече, были вне компетенции министерства соцзащиты. Один из них связан с газификацией. Несмотря на это, данный запрос обработан и перенаправлен в Министерство энергетики и коммунального хозяйства Тверской области для последующего письменного ответа по заданной проблематике.

Отметим, что цель ноябрьского визита Татьяны Вячеславовны - не только общение с населением. Она привезла подарки от Правительства Тверской области для двух школ нашего района: МБОУ СОШ № 2 п. Редкино и МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский.

Каждая из школ получила 2 презента:

комплект для мини- футбола (сетки, мячи)

и комплект для волейбола (сетки, мЯчи).

В рамках целей РФ по обеспечению дополнительной занятости детей в школе на 2022 г. есть несколько приоритетных направлений: развитие спортивных клубов, театральных студий, музейной деятельности, школьных СМИ. Наш район без сомнения можно назвать спортивным. Это подтверждается большим количеством выращенных чемпионов. Спортивные клубы МБОУ СОШ № 2 п. Редкино по волейболу и МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский по мини-футболу существуют уже не первый год и даже не первое десятилетие, показывая отличные результаты не только на уровне района, но и области. Поэтому именно эти две школы в этот раз получили подарки из Твери в качестве поощрения за свою продуктивную деятельность.

Анастасия Лесина.

Фото автора.