ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Поддержка местных

сельхозтоваропроизводителей

24 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрены вопросы об увеличении поддержки местных сельхозтоваропроизводителей по ряду направлений.

Поддержку аграриев губернатор Игорь Руденя считает важным звеном в рамках задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по обеспечению продовольственной независимости страны.

Среди потенциальных получателей субсидий – 10 хозяйств, которые специализируются на данном направлении. Они расположены в Бежецком, Конаковском, Ржевском, Старицком, Торжокском районах, Зубцовском и Кашинском округах.

В 2022 году в Тверской области выросли объемы заемных средств, которые привлекались аграриями в период проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Это позволило, в том числе, обеспечить исполнение ключевых задач в сфере АПК Верхневолжья.

Важную роль в подготовке, своевременном проведении и завершении кампании текущего года сыграли господдержка, льготное кредитование отраслевых предприятий.

Кроме кредитных продуктов аграриям предлагается такой механизм, как агрострахование с государственной поддержкой. Этот инструмент позволяет минимизировать риски для животноводческих и растениеводческих предприятий. Аграриям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий в области животноводства. Так, субсидию на страхование поголовья в 2022 году получили АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ЗАО «Заволжское», ООО «Коралл».

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Развитие народных

промыслов



В столице Верхневолжья на площадке Детского музейного центра прошла стратегическая сессия, где обсуждались ключевые направления развития народных художественных промыслов.

Среди тем встречи - популяризация народного творчества, в том числе среди подрастающего поколения, развитие этого вида искусства как отрасли экономики, внедрение народных промыслов в туристическую отрасль и другие вопросы.

«Поддержка народных ремесел связана с развитием туризма в регионе, – считает губернатор Игорь Руденя. – Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион».

Участие в мероприятии приняли представители отрасли, профильных ведомств. Почетным гостем сессии стала гендиректор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова. «РОСИЗО» участвует в организации разных мероприятий для продвижения народных промыслов. Ольга Галактионова выразила готовность сотрудничать с Верхневолжьем по данному направлению.

Свою продукцию участникам мероприятия представили предприятия «Торжокские золотошвеи», «Конаковский фаянс», ООО «Лучинушка».

Пресс-служба Правительства Тверской области.

«Урок цифры»

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по 18 декабря в образовательных организациях Тверской области проходит новый урок проекта по теме «Видеотехнологии».

Проект ориентирован на школьников всех возрастов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у детей, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Этому направлению работы в Верхневолжье уделяется особое внимание. Всего в регионе детским ИT-творчеством в разных форматах охвачено более 65 тысяч человек. Такие данные были озвучены 24 ноября на заседании регионального Правительства, где рассматривался ход реализации национальной программы «Цифровая экономика» на территории Верхневолжья в текущем году.

Губернатор Игорь Руденя дал ряд поручений по совершенствованию системы профобразования школьников, закреплению за школами ИТ-компаний, организации шефской работы, включая сельские образовательные учреждения.

Цель урока «Видеотехнологии» – привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий и профессиям, связанным с компьютерными технологиями и программированием.

Присоединиться к проекту могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» по ссылке: https://урокцифры.рф. и в каталоге выбрать урок от VK: https://урокцифры.рф/lessons/videotech. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-8, 9-11 классы.

На «Уроке цифры» школьники погрузятся в мир видеотехнологий и получат знания о том, как они создаются, где встречаются в повседневной жизни, какие специалисты работают над ними. Дети узнают о том, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Дорожные службы работают

в усиленном режиме

В Тверской области из-за неблагоприятных погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. Для обеспечения беспрепятственного проезда по региональным и межмуниципальным трассам задействовано 276 единиц техники. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

В настоящий момент движение по сети обслуживаемых дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области осуществляется в штатном режиме. Заторов и ограничений не зафиксировано.

Уборочная техника продолжит работу на дорогах Верхневолжья и в ночную смену. Отслеживает ситуацию на автодорогах и координирует действия подрядных организаций круглосуточная диспетчерская служба регионального Дорожного фонда. О затруднениях движения транспорта на автодорогах жители региона могут сообщать по телефонам 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Водителей в непростых погодных условиях убедительно просят быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам необходимо быть бдительными, переходить дороги в установленных местах, не перебегать их впереди движущегося транспортного средства, обеспечить свою видимость в темное время суток.

Пресс-служба Правительства Тверской области