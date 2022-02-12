День матери – праздник особый. Недаром «мама» – первое слово, которому учится каждый ребенок. Из поколения в поколение для нас мама – самый близкий и родной человек. Беззаветно дарят они свою любовь и заботу, поддерживают и гордятся нами. Этот день – прекрасный повод, чтобы еще раз сказать слова признательности нашим мамам и бабушкам за доброту и бессонные ночи, ласковые руки, такие щедрые на объятия, и нежные сердца, дарящие тепло каждому.



27 ноября во Дворце культуры «Современник» прошел большой праздничный концерт «Мамин день», посвященный Дню матери. В фойе звучала новая музыкальная программа «Мелодии от всей души» в исполнении духового оркестра «Наше время».



Присутствовавших в зале мам от имени главы Конаковского района поздравила первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Владимировна Василенко. В поздравительной речи она выразила им признательность за воспитание и бескорыстную любовь к детям, терпение и каждодневный труд, пожелала крепкого здоровья, теплоты и уюта, счастья и благополучия семьям.

Замечательными выступлением порадовали зрителей творческие коллективы ДК. В зале не стихали овации. Концерт получился ярким, добрым и интересным.

С праздником, дорогие мамы!

Татьяна Крыльцова.

Фото Д. Насонова.