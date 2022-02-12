ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Культурная жизнь нашего района наполнена фестивалями и конкурсами самых разных жанров и направлений. Есть своя площадка для творческих встреч у исполнителей эстрадной и народной песни, духовной и патриотической инструментальной музыки, мастеров художественного слова, восточных танцев, декоративно-прикладного творчества. Достойное место в этом ряду занял районный фестиваль хореографического искусства «Танцевальный MIX», прошедший в минувшую субботу на сцене ДК «Современник» уже в шестой раз.

За шесть лет фестиваль нашел своих поклонников – это и участники, число которых ежегодно пополняется, и благодарные зрители, для которых каждая фестивальная программа представляется в форме красочного фееричного шоу.

"Мы привыкли к тому, что Конаковский район называют самым танцующим в области, соответственно и районный Дворец культуры, в котором работают 6 хореографов, возглавляющих 8 танцевальных коллективов, в рамках фестиваля превращается в творческую мастерскую опытных и молодых танцоров нашего города и района", - отмечает директор ДК «Современник» Наталья Анатольевна Сергеева.

Впервые перед началом концертной программы для участников фестиваля был организован мастер-класс по фристайлу (уличным танцам) от руководителя школы брейкинга и хип-хопа «True Family», судьи 3 категории в этой дисциплине танцевального спорта Александра Сачкова, а для зрителей в фойе ДК состоялись показательные выступления его воспитанников.

Сюрпризом для всех стало открытие фестиваля в форме мастер-класса от хореографа и ведущей программы Ольги Гавриловой.

"Сегодня мы попробуем уйти от официального открытия и продуманного сценария, а будем импровизировать, ведь это под силу любому хорошему танцору, вы согласны? – спросила со сцены Ольга. - И прямо сейчас мы начнём мероприятие с танцевального пролога, который, возможно, пригодится вам в дальнейшей работе. Танцоры на сцене уже заряжены, они только что подготовили свой выход; а вы, танцоры в зале, будете их приветствовать и потом присоединитесь к ним. Ну что ж, нет ничего лучше, чем начать любой концерт с хорошего танца!"

И танцевальный марафон стартовал, заискрился сочными красками, зажигательными мелодиями, сопровождавшими выступления 23 участников – хореографических коллективов и солистов г. Конаково, п. Редкино, сел Городня, Селихово, Дмитрова Гора, п. Козлово. В общей сложности на сцене в рамках фестиваля выступили около 250 участников, самым юным из которых 2,5 – 3 года.

"Радует, что в ходе фестиваля «Танцевальный MIX» нашу площадку осваивают коллективы, которые не имеют своей сцены, это танцоры Дворца спорта «Дельфин», Центра внешкольной работы, студии танца и развития «Вдохновение», - сказала нашему корреспонденту Н.А.Сергеева. – Наряду с хореографическими ансамблями ДК «Современик», выступления которых традиционно составляют основу концерта, ежегодно в фестивале участвуют образцовые коллективы – «Наш стиль», школа танцев ««FASHION», они задают программе достаточно высокую планку".

Наталья Барановская.

Фото Д. Насонова.