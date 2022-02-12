Совету ветеранов 35 лет

В этом году совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Конаковского района отметил 35-летний юбилей. Общественная организация принимает активное участие в реализации социальных программ и гражданско-патриотическом воспитании молодежи.

В уютной гостиной ДК «Современник» прошло торжественное мероприятие, на котором ветеранов поздравили почетные гости – глава Конаковского района Олег Лобановский, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Петр Дубяго, глава администрации Завидовского сельского поселения Алексей Пляскин, директор ДК «Современник» Наталья Сергеева, директор ГБУ КЦСОН Конаковского района Андрей Колпаков.



«Вы прошли долгий и непростой жизненный путь. Вы – поколение созидателей, что восстанавливали страну из руин после Великой Отечественной войны. И, что самое ценное, остаетесь такими же неравнодушными, это подтверждается и нынешними историческими событиями. Совет ветеранов оказывает огромную помощь нашим мобилизованным ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Вы воспитываете в подрастающем поколении патриотизм, прививаете молодежи высокие духовные и моральные ценности, занимаете активную жизненную позицию, всегда заряжены на позитив и продуктивную работу с администрацией Конаковского района. Это по-настоящему бесценно», – отметил в поздравлении Олег Лобановский.



Глава Конаковского района вручил совету ветеранов подарки, пожелал здоровья и благополучия. Благочинный Петр Дубяго в качестве подарка преподнес икону Божией Матери «Скоропослушница».

Минутой молчания участники мероприятия почтили память Ивана Андреевича Рулева.

Председатель районного совета ветеранов Галина Аксенова рассказала о деятельности отделений организации в муниципалитетах Конаковского района и планах на будущее. Перед ветеранами и гостями с концертной программой выступили творческие коллективы.

Татьяна Крыльцова. Фото Д. Насонова.