Введение во храм Пресвятой Богородицы

Это праздник, который Русская Православная Церковь отмечает 4 декабря (по новому стилю). Он пришел к нам из глубины веков. Мы не найдем в Евангелиях упоминания о событиях этого праздника, но о нем говорит нам Церковное Предание.

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее родители Иоаким и Анна решили, что пришло время исполнить обет, который они некогда дали Богу. Когда-то они пообещали Господу посвятить своё дитя служению Ему. И вот они приводят Марию к стенам Иерусалимского Храма. Трёхлетняя Малышка легко поднялась по крутым храмовым ступенькам, а наверху ее уже ждал первосвященник. Некоторые источники указывают, что это был святой Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

Господь открыл Захарии, что Деву Марию нужно ввести и в Святая Святых - место, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз в год. С этого необычного для современников момента началась долгая, славная и трудная дорога Божией Матери. Шли годы, Богородица жила и служила при Храме, проводя дни в молитве и изучении Священного Писания. Все это продолжалось до того момента, когда она была обручена с Иосифом.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был известен уже в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена даже построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Но широкое распространение праздник получил лишь с IX века.

А теперь несколько слов о времени, когда совершается празднование Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Сейчас у нас продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. А в храмах в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают петь «Христос рождается славите». И Рождественский пост, и это песнопение плавно приготовляют нас к светлому празднику Рождества Христова. Ну, а за праздничной трапезой можно употреблять рыбные продукты. До свидания. Храни вас Бог!

Протоиерей Андрей Андронов,

настоятель храма равноапостольной

Марии Магдалины п. Редкино.