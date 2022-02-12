Волонтерские инициативы

24 ноября в мультимедийном парке «Россия - моя история» в Твери прошел ежегодный межрегиональный фестиваль молодежных волонтерских инициатив.

На фестивале собрались добровольцы различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса Твери и Тверской области, чтобы обсудить опыт участия в решении социальных проблем региона.

Темами для обсуждения стали "Работа по федеральному проекту «#МыВместе#»", "Развитие экологического, культурного и медиа-волонтёрства", "Реализация различных волонтерских проектов «Волонтеры финансового просвещения»", "Психологическая помощь населению" и другие.

На фестивале присутствовали больше 200 участников из всех МО Тверской области, в том числе волонтеры центра молодежной политики «Иволга».