21 ноября в России отмечают День сотрудника налоговых органов

С профессиональным праздником сотрудников нашей налоговой инспекции поздравили глава Конаковского района О.В.Лобановский и первый заместитель главы администрации Конаковского района Н.В.Василенко.

В своей речи глава подчеркнул, что поддержание социально-экономической стабильности в районе во многом зависит от деятельности налоговой службы, благодаря работе которой успешно реализуются программы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры. Олег Владимирович отметил устойчивый ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет Конаковского района и продуктивную совместную работу налоговиков и районной администрации и выразил уверенность, что в дальнейшем налоговая служба продолжит работать так же эффективно.

Олег Лобановский и Наталья Василенко пожелали коллективу здоровья, счастья, семейного тепла, уюта и благополучия. По традиции вручили сотрудникам налоговой службы подарок, Благодарности и Грамоты за успехи в профессиональной деятельности.

Уважаемые сотрудники и

ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодарю вас за эффективную, ответственную работу в интересах Верхневолжья и всей России.

В налоговых органах Тверской области трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Благодаря вам стабильно увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Это позволяет обеспечивать реализацию национальных проектов, развитие экономики и комплексную модернизацию инфраструктуры, расширение системы поддержки семей с детьми и людей старшего поколения.

Большого уважения заслуживает ваша деятельность по совершенствованию налогового администрирования, созданию комфортных условий для бизнеса и граждан.

Уверен, что вы и впредь будете трудиться с полной отдачей и успешно решать государственные задачи.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений в работе!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш упорный труд, знание профессиональных тонкостей, умение идти в ногу со временем вносят большой вклад в экономическое и социальное развитие региона. Сегодня налоговая служба внедряет новые методы и подходы в работе, выполняет важную и ответственную миссию – выстраивание баланса финансовых интересов государства, бизнеса и граждан.

Добросовестность, настойчивость, порядочность и доброжелательность сотрудников являются залогом эффективной деятельности по стабильному наполнению бюджета нашего района. Желаем успехов в вашей непростой, но очень важной и необходимой работе! Здоровья, счастья, удачи и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

А.В.Слепышев, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Дорогие коллеги и

ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов. Все достижения нашей службы – это командный результат вашей профессиональной деятельности, ответственности и инициативности.

Современная налоговая служба стала одним из самых клиентоориентированных ведомств страны, нарастила кадровый и технический потенциал, является одной из ключевых структур, которая определяет стабильность страны. Развитие электронных сервисов и услуг позволяет эффективно взаимодействовать с гражданами и бизнес-сообществами.

Информационная открытость и прозрачность всех процессов повышают общественное доверие к работе ведомства. Благодарю вас за ваш труд и профессионализм. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, а также достижения новых высот в работе!

Начальник Межрайонной ИФНС России № 9

по Тверской области Н.В.Карнаухова.