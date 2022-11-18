МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Добро пожаловать в «Юнармию»

Местному отделению Всероссийскогообщественного

движения уже более двух лет.

Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитываются настоящий характер, смелость, целеустремлённость, патриотизм и воля к победе.

О том, как развивается движение в Конаковском районе, кто становится юнармейцем и многом другом, мы беседуем с Инной Сотской, начальником местного районного штаба Всероссийского общественного движения "Юнармия" при центре молодежной политики «Иволга».

- Инна Борисовна, в каком году и как зародилась традиция сбора таких отрядов?

-Центр молодёжной политики с 2019 года является районным штабом "Юнармии", но функционировал он слабо. К 2020 году численность участников юнармейского движения составляла всего семь человек. В 2021 году количество участников возросло, были сформированы два отряда, на базе Конаковской средней школы № 7 были созданы отряд «Смелые» численностью 10 человек и отряд имени Д. Стребина, основанный на базе «Иволги», численностью 12 человек. К середине 2021 года появились отряды «Иволга», малышковый отряд «Иволгуши», обновлен отряд «Смелые» МБОУ СОШ № 7 и создан отряд школы № 2 поселка Новозавидовский «Феррум».

- И сколько ребят в "Юнармии" сейчас?

- На данный момент в местном штабе ВВПОД "Юнармия" при МКУ ЦМП «Иволга» занимаются 112 человек, из которых 38 - ребята от 8 до 13 лет, 47 - ребята от 14 лет до 17 лет - это воспитанники отрядов «Стребин», «Иволга», «Иволгуши», также отряд «Ловкие» в составе 7 человек (МБОУ СОШ №7 г. Конаково, отряд «Феррум» (МБОУ СОШ №2 п. Новозавидовский) численностью 20 человек.

- Какие занятия проводятся в группах? В каких мероприятиях участвуют юнармейцы?

- Занятия с юнармейцами проходят каждую неделю по субботам. Как правило, это обязательный Урок мужества, строевая подготовка. С этого года ввели два новых урока - стрельба из винтовки в тире и урок этикета. В дальнейшем планируем ввести урок физической подготовки, так называемую полосу препятствий. Мы с ребятами стараемся не пропускать все патриотические акции. Назову самые масштабные. Это ежегодная акция «Блокадный хлеб», акция «Свеча памяти», «Бессмертный полк», акции, посвященные дню борьбы с терроризмом, Дню России, Дню российского флага. Акции волонтерской направленности – экологические субботники по уборке прибрежных территорий и воинских захоронений, интеллектуальные игры Р.И.С.К. и КВИЗ, акция «Георгиевская ленточка», организация исторических квестов «Станция мир» и «Наша Победа», ребята оказывают помощь в проведении мероприятий обществу инвалидов, Центру социальной поддержки населения, спортивному клубу "Импульс". Наши ребята ежегодно принимают самое активное участие в региональных мероприятиях, таких, как ВВСИ «Победа», РВСИ и ОВСИ «Снежный десант», РВСИ «Юносень». Юнармейцы помогают в закрытии- открытии районной «Вахты памяти», участвуют во всех митингах и патриотических акциях.

- Какая первостепенная цель создания отрядов "Юнармии"?

- В глобальном смысле - воспитать настоящих патриотов своей страны. А чтобы их воспитать, надо в первую очередь начать с себя. Моя любимая цитата великого советского учителя Василия Сухомлинского как нельзя лучше подтверждает эти слова: «Ребенок - зеркало семьи. Как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца». Для своих воспитанников мы должны служить примером, и мы ответственно подходим к этому вопросу. Какой бы путь ни выбрали сегодняшние юнармейцы, полученные здесь знания и навыки всегда пригодятся им в жизни. Помимо профильных знаний, ребята учатся дружбе, взаимной поддержке, обретают уверенность в своих силах и становятся примером для своих сверстников.

- Ранее нам удалось пообщаться с Иваном Гордиковым - командиром одного из отрядов юнармейцев, который поделился своей мечтой - стать полицейским. К слову сказать, к своей цели он уже идет, учится в колледже МВД. А о чем мечтают и кем видят себя другие участники движения?

- Очень многие ребята видят себя в будущем воспитанниками военных вузов. Несколько мальчишек уже поступили в военные училища. Один из выпускников будет разведчиком, другой летчиком, третий юристом, двое - будущие полицейские.

- Продолжаются ли наборы в отряд?

- Принимаем в "Юнармию" мы не сразу, у каждого будущего юнармейца есть испытательный срок, как правило, это полгода. За это время ребята доказывают делами, что достойны носить высокое звание юнармейца. Всем, кто приходит к нам, кто принял решение быть членом юнармейского братства, мы говорим: «Добро пожаловать».

- С какого возраста и как можно вступить в отряд?

- Вступить в наши ряды можно с 8 лет, для этого обязательно нужно прийти в центр молодёжной политики "Иволга", мы выдаем документы, которые необходимо заполнить, а также консультируем, какие справки нужно собрать.

- Все участники учатся в школах, не мешает ли это учебе? А если помогает, то как?

- Своим воспитанникам мы всегда говорим, что на первом месте должна быть школа, а уже потом всё остальное. Занятия проходят по выходным дням. Если мероприятия или акции выпадают на будни, мы пишем соответствующее письмо в образовательные учреждения. Пользуясь случаем, я благодарю всех директоров, завучей, педагогов школ за понимание, помощь и содействие.

- Какие напутственные слова хотите сказать ребятишкам, планирующим вступить в "Юнармию"?

- Войти в ряды "Юнармии" может любой, но вот стать настоящим юнармейцем дано не каждому. Настоящий юнармеец - это патриот, который знает, как он будет служить Отечеству. Настоящий патриот – это человек образованный. Хорошо учиться, получать больше знаний – это значит быть готовым отдать стране свои знания, своё умение и завтра, и уже сегодня. Патриотизм – это не просто и не только красивые слова. Это, прежде всего, дело, служение Родине, стране, своему народу.

Мы не могли не поинтересоваться у самих юнармейцев, которые пришли на занятия в одну из суббот, что их привело в ряды движения.

Арсений Греков,

ученик 4-Б класса конаковской школы № 2, ответил, что для него важно помогать людям, изучать историю и вместе с другими ребятами учиться, быть патриотом своей любимой Родины.



Демьян Наумов,

ученик 4 класса конаковской школы № 8, рассказал, что в "Юнармию" его привела мама, но он ни разу не пожалел о том, что пришел сюда. Демьяну очень нравится военная тематика, это достаточно интересно.



Сергей Октябрьский

из 5-Б класса городской школы № 7 в "Юнармии" больше года. Ему нравятся уроки этикета, уроки военной подготовки и участие в патриотических акциях. Сергей занимается в театре «Теремок», он любит уроки литературы, по его мнению, "Юнармия" мотивирует к совершению добрых дел и помощи окружающим.



Алиса Багликова,

ученица 3-Б класса городской школы № 3 говорит, что "Юнармия" помогает ей быть более уверенной в себе, собранной и учит работать в команде.



Елена Карпова,

ученица 4-Б класса из 7 городской школы, юнармеец со стажем. Больше двух лет она занимается в «Иволге». Больше всего Елене нравится маршировать, собирать-разбирать автомат и участвовать в экологических акциях.



Василиса Петрова,

ученица 3-Б класса конаковской школы № 2, в "Юнармии" совсем недавно, только с сентября. Но за это время девочка поняла, что будет посещать занятия постоянно. Ей нравятся уроки мужества, рассказы о героях и выдающихся деятелях, которыми гордится Россия.

Виктория Апостолова,

начальник регионального

штаба ВВПОД "Юнармия":

- В настоящее время «Юнармия» является одним из важнейших элементов государственной программы по возрождению патриотических ценностей и воспитанию молодого поколения, нацеленных на формирование положительно значимых представлений о Родине, выражающих эмоциональное отношение к Отчизне, культуре родной земли.

Действительно, основная задача движения – начальная военная подготовка. Дети в безопасных условиях изучают оружие, военную технику и используют знания на практике, например, стреляют на полигоне. Однако физическое развитие молодежи - это еще не все. В "Юнармии" стремятся вызвать у ребят интерес к истории, географии России, её народов, выдающихся ученых, полководцев, героев. Кроме того, это движение – отличная альтернатива улице, компьютерным играм и общению в Интернете. Юнармейцы занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, учатся оказывать первую помощь. К тому же движение поможет ребенку приобрести важнейший опыт взаимодействия в команде.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.