Первый Всероссийский военно-патриотический диктант на территории района

Большую роль в развитии и воспитании подрастающего

поколения играет гражданское, военно-

патриотическое воспитание. И это очевидный факт.

И здесь важную лепту вносят всероссийские,

международные диктанты,

акции различной направленности.

15 ноября впервые в России прошел военно-патриотический диктант, посвященный отечественной военной истории. Это новое просветительское событие. Дата выбрана неслучайно - в этот день по всей стране празднуется День призывника. Может быть, поэтому первый вопрос для школьников звучал так: «Что такое воинская обязанность?».

Инициатором проведения военно-патриотического диктанта стал государственный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард", его поддержало Российское общество "Знание".

Основная цель диктанта - воспитание патриотизма у детей и молодежи, расширение и углубление знаний ребят о знаменитых военных сражениях и победах русской армии, о жизни и службе великих полководцев, о произведениях искусства и литературы, в которых отражена военная история страны.

Диктант представлял собой тестирование и проходил в двух форматах: в очном и он-лайн. В очном формате работали 10 площадок России. Диктант прошел в 87 субъектах РФ, в нем приняли участие более 200 тысяч человек.

Для участия в диктанте нашим школьникам необходимо было зарегистрироваться на онлайн-платформе проекта. За час они должны были ответить на 60 вопросов по истории России - о военных событиях, победах, вооружении, полководцах, о государственных символах, традициях народов России, а также о достижениях в науке, искусстве, спорте, технике. За каждый правильный ответ участнику насчитывался 1 балл, за неправильный - 0 баллов.

В Конаковском районе в диктанте участвовали 110 учащихся от 14 лет и старше из 8 общеобразовательных учреждений: это члены юноармейских отрядов и старшеклассники из средних школ №№ 1, 2, 6, 7 г. Конаково, № 2 п. Новозавидовский, школ д. Вахонино, с. Селихово, с. Юрьево-Девичье. Их поддержали 11 педагогов.

Ребятам понравились вопросы об исторических фактах, например, их заинтересовал вопрос "Какое название получил первый русский пароход, спущенный на воду в 1815 году?". Понравились ребятам и современные вопросы, особенно, про Крым, вопросы по Конституции, про символы, про территории. Ребят спрашивали, сколько государств приняли участие в первой мировой войне, кого реабилитировали в годы перестройки, когда отмечается День ракетных войск и артиллерии. Был вопрос о функциях ФСБ. Не обошлось и без современной истории. Ребят спросили, какой номер региона получит Луганская народная республика.

Диктант не закончился, на вопросы на онлайн-платформе проекта можно еще ответить с 15 по 30 ноября.

Планируется, что итоги диктанта будут подведены в начале декабря. Победители будут озвучены 9 декабря, в День героев Отечества.

Возможность проверить и углубить свои знания о военной истории России в очередной раз позволила подрастающему поколению убедиться в том, что мы живем в поистине великой стране.

Л. Кулиева,

заведующий отделом дошкольного, общего

и дополнительного образования.