Национальный проект «Демография»

Сегодня национальные проекты – не только неотъемлемая часть жизни современного общества, но и инвестиция в развитие и укрепление нашей страны. Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. «Демография» - национальный проект, касающийся практически всех граждан России. Это поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.

С начала 2022 года в Верхневолжье выдано 1742 свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал. За это же время 1686 семей смогли воспользоваться данной мерой поддержки, которая реализуется по национальному проекту «Демография».

«Исходя из задач, поставленных Президентом, работа Правительства Тверской области направлена на поддержку семей. Ключевой показатель – увеличение рождаемости. А также обеспечение эффективности действующих мер», – считает губернатор Игорь Руденя.

Одно из направлений демографической политики Верхневолжья – финансовая поддержка семей.

Право на получение регионального материнского капитала за счет областных средств имеют женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка либо последующих детей. А также мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей.

Всего в Тверской области реализуется порядка 50 региональных и федеральных мер поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Благодаря принятым за последние годы решениям количество таких семей в регионе постоянно увеличивается.



Депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев: «Многие скептически относятся к этому национальному проекту, но нельзя отрицать очевидного: сегодня он не просто актуален, он – необходим. За годы существования проект «Демография» уже показывает отличные результаты.

При помощи этого национального ресурса наши мамы в декрете, люди старшего поколения, безработные граждане получили шанс обучиться абсолютно безвозмездно новой профессии. Огромная поддержка оказывается многодетным и молодым семьям. Делается упор на развитие и самосовершенствование каждого гражданина. Национальный проект поддерживает спорт и все, что с ним связано. В Конаковском районе активно строятся новые спортивные площадки и переоборудуются старые. Здесь всячески поддерживают здоровье и здоровый образ жизни».

Подготовила

Татьяна Крыльцова.