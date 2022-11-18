Модернизация школ

В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени реализуется региональный проект по модернизации школ. В настоящее время капитальный ремонт ведется в шести учреждениях.



«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ – это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», – считает Игорь Руденя.

Участниками проекта в 2022-2023 годах стали школы города Твери, Бежецкого, Калининского, Бологовского, Максатихинского, Конаковского районов и Лихославльского муниципального округа.

Продолжаются работы еще в четырех школах, ремонт которых планируется завершить в 2023 году: в школе № 15 г. Твери, Горютинской школе Калининского района, средней общеобразовательной школе в п. Радченко Конаковского района и в Лихославльской СОШ № 2.

В рамках проекта, помимо капитального ремонта, ведутся работы по повышению антитеррористической защищенности учреждений. Также предусмотрено оснащение образовательных организаций обучающими материалами и обновление учебников, дополнительная профессиональная подготовка педагогов.

На время работ образовательный процесс не прекращается, учеба детей организована на базе других учреждений, обеспечена материально-техническая база по всем дисциплинам, осуществляется подвоз учащихся автобусами.

Пресс-служба Правительства

Тверской области.