Итоги круизного сезона-2022

В Тверской области увеличивается поток туристических круизных лайнеров. По сравнению с 2021 годом рост составил 17 процентов по количеству судозаходов и 55 процентов по числу гостей. Всего в регионе совершено 397 судозаходов, культурные программы в разных городах региона посетили 80 731 круизных туристов.

В Тверской области развитие водного туризма является перспективным направлением туриндустрии. В настоящее время в Конаковском районе строится новый речной порт, уже сооружен причал и состоялся тестовый заход судов.

7 ноября площадку строительства посетил Президент России Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя представил главе государства планы по развитию порта, который возводится в рамках кластера «Волжское море», а также транспортно-пересадочного узла и других объектов курорта Завидово.

«Такие проекты раскрывают туристические возможности», – отметил тогда Президент.

В следующем сезоне планируется удвоить число судозаходов в Твери и значительно расширить программы для круизных туристов.

В сотрудничестве с компанией «ВодоходЪ» готовится специальный выпуск о Верхневолжье в бортовом журнале компании.

Кроме того, регулярно проводятся информационные туры для круизных компаний и туроператоров, развивается инфраструктура и расширяется спектр услуг для туристов, путешествующих по воде.

Пресс-служба Правительства Тверской области.