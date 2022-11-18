Итоги круизного сезона-2022

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В Тверской области увеличивается поток туристических круизных лайнеров. По сравнению с 2021 годом рост составил 17 процентов по количеству судозаходов и 55 процентов по числу гостей. Всего в регионе совершено 397 судозаходов, культурные программы в разных городах региона посетили 80 731 круизных туристов.
В Тверской области развитие водного туризма является перспективным направлением туриндустрии. В настоящее время в Конаковском районе строится новый речной порт, уже сооружен причал и состоялся тестовый заход судов.
7 ноября площадку строительства посетил Президент России Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя представил главе государства планы по развитию порта, который возводится в рамках кластера «Волжское море», а также транспортно-пересадочного узла и других объектов курорта Завидово.
«Такие проекты раскрывают туристические возможности», – отметил тогда Президент.
В следующем сезоне планируется удвоить число судозаходов в Твери и значительно расширить программы для круизных туристов.
В сотрудничестве с компанией «ВодоходЪ» готовится специальный выпуск о Верхневолжье в бортовом журнале компании.
Кроме того, регулярно проводятся информационные туры для круизных компаний и туроператоров, развивается инфраструктура и расширяется спектр услуг для туристов, путешествующих по воде.
Пресс-служба Правительства Тверской области.