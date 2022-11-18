ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Ильинские чтения

18 ноября в рамках X Фаддеевских образовательных чтений в ДК «Современник» г. Конаково прошёл муниципальный этап региональных V Ильинских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».



Участие в чтениях приняли глава Конаковского района Олег Лобановский, начальник Управления образования Михаил Кожехов, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго, председатель отдела религиозного образования и катехизации Тверской епархии священник Виталий Симора, духовенство, директора и учителя образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, учащиеся старших классов школ города Конаково.

Открыл мероприятие хор девочек «Глория» ДЮЦ «Новая Корчева». С приветственным словом к участникам мероприятия обратились глава района Олег Лобановский, священник Виталий Симора, Благочинный протоиерей Пётр Дубяго. Организаторы чтений, администрации г. Конаково и Конаковского района, благочиние вручили благодарности педагогам за успешное взаимодействие в развитии духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля педагогов «Классик» школы искусств города Конаково и хора мальчиков и юношей г. Конаково с духовно-патриотическими песнопениями. В их исполнении прозвучали песни о Родине.

В фойе участникам была предложена передвижная просветительская выставка «История учебника XIX века» и детских изделий прикладного искусства воскресных школ, центра «Новая Корчева».

День слепого человека

Международный день слепых ежегодно отмечают 13 ноября. Этот день в календаре призван привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В Конаковском районе и городе Конаково таких людей объединяет районная организация Всероссийского общества слепых.



Для активистов организации 17 ноября проведено мероприятие, объединившее в себе поздравления и награждения членов организации, веселый концерт с песнями, играми, шарадами и, конечно же, совместное чаепитие. Глава Конаковского района О.В.Лобановский и заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина сказали много теплых слов в адрес присутствовавших, вручили председателю общества Т.С.Любкиной букет цветов и памятный подарок. Специалисты Тверской областной специальной библиотеки для слепых им. М.И.Суворова традиционно приготовили концертную программу. «Комплексный центр социального обслуживания» Конаковского района организовал доставку делегации из п. Редкино, а также передал сладости к чайному столу.

ГБУ КЦСОН Конаковского района.

Конаковские артисты -

в финале областного конкурса

В Максатихинском районе 11 ноября состоялся межмуниципальный этап областного конкурса солистов - исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников.

В мероприятии от ДК "Современник" приняли участие народный ансамбль гармонистов и частушечников "Завалинка" и солист Валерий Жугару (руководитель заслуженный работник культуры РФ Р.Н.Смирнова). Выступления очень понравились и публике, и жюри.

Спасибо организаторам за радушный прием. Наши участники получили благодарность и прошли в финал областного конкурса, который состоится 28 января 2023 г. в Тверском областном Доме народного творчества.

45 лет Селиховскому СДК

В честь круглой даты в его зале прошел праздничный концерт, где все смогли окунуться в эпоху создания Дома культуры, дата основания которого - 18 ноября 1977 года.

Работники СДК постарались рассказать всю историю Дома культуры, вспомнить всех сотрудников, которые трудились в те времена и, конечно, представили новый коллектив. В фойе была представлена выставка работ талантливых жителей села Селихово.

Поздравить с юбилеем на праздничный вечер приехали заместитель главы Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Шапкина, заместитель и.о. главы Селиховского сельского поселения Ольга Морозова, директор РДК «Современник» Наталья Сергеева, директор МКУ «Дмитровогорский СДК» Михаил Семёнов, художественный руководитель ГДК им. Воровского Елена Коняхина, директор КДЦ «Надежда» поселка Изоплит Татьяна Гусева.