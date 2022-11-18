Мы помним! Мы гордимся!

«Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет».

А. Ахматова.



Сегодня строки стихотворения великой поэтессы как никогда актуальны. Утром 18 ноября в средней школе №2 состоялось торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски в честь выпускника школы, героя, награжденного орденом Мужества, Глебова Виктора Алексеевича.

Участниками церемонии стали глава Конаковского района О. Лобановский, заместитель главы района по социальной политике А. Бородина, начальник Управления образования Конаковского района М. Кожехов, районный военный комиссар Ю. Неговора, Благочинный Конаковского церковного округа П. Дубяго, сын героя А. Глебов, сестра Н. Кудрявцева, друзья семьи, педагоги и учащиеся.

«Великой нашу страну делают люди. Те, кто совершает подвиги, защищая дом, семью, Родину. Кто не жалеет собственной жизни, чтобы дети спокойно росли, учились, радовались... Люди, которые сейчас участвуют в военной операции по освобождению Украины от фашизма, знают, что от их действий зависит наше с вами общее будущее. В числе этих героев и наши земляки. Некоторые из них, к сожалению, уже не вернутся домой. Но мы будем гордиться и хранить память о них», – сказала директор школы С. Байгулова.

Подготовила

Татьяна Крыльцова.