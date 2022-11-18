18 ноября Конаковский район присоединился к всероссийской общественной акции «Своих не бросаем!». Акция, главная цель которой – выражение солидарности с решением Президента РФ В. Путина о проведении специальной военной операции и поддержка наших мобилизованных и добровольцев, прошла в Комсомольском сквере.

Слова поддержки нашим мобилизованным и добровольцам произнесли глава Конаковского района О. Лобановский, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А. Бородина, Благочинный Конаковского района П. Дубяго, председатель Конаковского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Г. Аксенова, председатель Тверской общественной военно-патриотической организации «Память 6-й роты ВДВ», член правления Союза ветеранов Афганистана Н. Афонин, представитель армянской диаспоры Конаковского района О. Малхасян, командир юнармейского отряда им. Дениса Стребина, куратор отряда при штабе центра молодежной политики «Иволга» И. Гордиков, депутат Собрания депутатов Конаковского района Г. Садыков, председатель Совета депутатов г. Конаково А. Дзюбак, военный комиссар Конаковского района Ю. Неговора.



«В первую очередь хотелось бы обратиться к нашим ветеранам, тем, кто уже пережил лихолетье войны. Большое спасибо за ваш огромный вклад в сбор и передачу помощи нашим ребятам, а также за акцию «Письмо солдату» - те, кто сегодня защищают Родину, получили эти замечательные письма юных жителей Конаковского района. Отдельная благодарность предпринимателям, оказавшим неоценимую помощь в сборе экипировки для наших мобилизованных бойцов и добровольцев. Наш президент взял на себя самую большую ответственность – защитить страну от вновь появившейся угрозы фашизма. Мы не можем не поддержать тех, кто сегодня на рубежах нашей великой Родины защищает суверенитет России и мирных жителей ЛНР, ДНР и уже освобожденных территорий Украины. Мы гордимся нашими земляками! Победы им и благополучного возвращения домой!» - обратился к присутствовавшим О. Лобановский.



В акции приняли участие общественные организации, юнармейцы ЦМП «Иволга» и большое количество неравнодушных жителей нашего района.

Подготовила

Татьяна Крыльцова.