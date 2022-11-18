МАМА – С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Быть мамой – дело удивительное и весьма загадочное. В процессе этой деятельности с лозунгом «Дети – цветы жизни и наше счастье!» присутствует много, иногда утомительных, опций и разнообразных эмоций, которые переполняют мам с самого первого взгляда на своего ребенка. Эти опции и эмоции порой превращают мамочек в загадочных существ для своих детей, которые, например, сначала покупают гаджеты, а потом запрещают их использовать. (Вы так делали?)

Острое желание дать самое лучшее детям и защитить от всего неприятного на свете, порой притупляется вопросом: «А правильно ли я все делаю? Я хорошая мама?». И это неудивительно. Ведь каждый день мама думает о благополучии и будущем тех, кого удивительным образом безгранично любит – не за «что», а просто так.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ В РОССИИ

ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МАТЕРИ.

ПРАЗДНИК, КОГДА КАЖДАЯ МАМА МОЖЕТ И ДОЛЖНА

УСЛЫШАТЬ, ЧТО ОНА САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА НА СВЕТЕ!

Ведь нет правильных детей и мам. Есть МЫ. Разные. Удивильные. Загадочные. Каждый со своим внутренним миром, запасом энергии, способностями, потребностями.

В преддверии праздника мы пришли в гости к многодетной маме Марине Прокоповой. Она вместе с тремя детьми и мужем живет в г. Конаково. В этом доме бережно хранят семейные традиции и каждую минуту, проведенную вместе. Мы решили задать Марине и ее детям один вопрос: «О чем мечтает каждая мама в любой день календаря?».

МАРИНА, мама: «Я думаю, что каждая мама всегда мечтает о том, чтобы ее детки не болели. Хочется, чтобы они были счастливы и занимались по жизни любимым делом. Думаю, что с появлением ребенка любая мама начинает жить своим чадом, ставить его на первое место. Лично для меня мои дети – это смысл жизни, моё Будущее. Помните, как у рэп-исполнителя БАСТА: «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами…».

ПАВЕЛ, 17 лет: «Я знаю, что маме приносит много радости, когда она видит нас всех вместе. И считаю, что ей хочется, чтобы наши мысли и поступки вызывали улыбку счастья и радости на ее лице. Мы, конечно, не всегда ведем себя идеально, и я уверен, она хочет, чтобы мы чаще были опорой для нее, надеждой и гордостью. Никто не знает, что нас ждет в будущем, но я точно знаю, она будет рада и хочет, чтобы мы, когда вырастем, уже со своими семьями постоянно собирались все вместе у нас дома».

АЛЕКСЕЙ, 11 лет: «Мне кажется, что в каждый день календаря мама мечтает отдохнуть от работы, чтобы провести больше времени с нами, заняться чем-нибудь интересным. Мы очень, очень любим вместе готовить, путешествовать. А еще я знаю, что она мечтает о шубе».

АНДРЕЙ, 4 года: Андрей отказался давать комментарии по данному вопросу, но он очень тщательно подсказывал маме, когда она отвечала. Например, он точно знает, что мама хочет, чтобы дети ели больше сладостей, и что мама невероятно красивая!



Несомненно, в этих ответах выражается вся удивительность и загадочность материнства.

Дорогие МАМЫ, редакция газеты "Заря" поздравляет вас с Днем матери! Всегда помните – вы лучшие мамы! И никогда не забывайте, что делает вас ЛУЧШЕЙ – ваша любовь, которую можете подарить только вы. С первого взгляда!

Марина, Павел, Алексей, Андрей, спасибо вам за тёплый приём и душевный разговор.

Анастасия ЛЕСИНА.

Фото автора.