Визит Губернатора на Конаковскую ГРЭС

9 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Конаковскую ГРЭС. В настоящее время контрольный пакет акций у итальянской Enel в компании «Энел Россия» (56,43 процента) перешел к российским компаниям ПАО «ЛУКОЙЛ» – одной из самых крупных и современных отечественных энергетических корпораций, и инвестиционному фонду «Газпромбанк-Фрезия».

Смена держателя акций – важный экономический шаг, уверенность в сохранении и увеличении количества рабочих мест, широкие перспективы развития. Эти вопросы обсуждались на совещании, которое прошло на площадке станции.

«На встрече с Президентом Владимиром Путиным обсуждались планы развития ГРЭС, обеспечения энергетической безопасности и технологического суверенитета. На ГРЭС, что очень важно, используется российское оборудование. Станция также является флагманским работодателем района. Новый этап развития ГРЭС – это и новый этап развития Конаковской агломерации, входящей в пятерку крупнейших территорий Верхневолжья. Здесь обеспечена предпринимательская активность, создана курортная зона. Важно, что Конаковская ГРЭС соблюдает все стандарты в экологии», – подчеркнул Игорь Руденя, открывая совещание. Одно из направлений взаимодействия с компанией «ЛУКОЙЛ» касается образовательного блока. Конаковская ГРЭС тесно сотрудничает с Конаковским энергетическим колледжем. Губернатор считает, это может стать платформой для формирования образовательного кластера по подготовке квалифицированных кадров как для самой электростанции, так и в целом для промышленного комплекса нашего региона. Также рассмотрен вопрос о создании на территории рядом со станцией инновационно-промышленного парка для размещения энергоемких предприятий, в первую очередь, в сфере обработки данных.

Во время визита губернатор также посетил музей истории Конаковской ГРЭС и написал пожелание для коллектива и руководства в Книге почетных гостей (на снимке).