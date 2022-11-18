МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Не словом, а делом и личным примером

В конце октября добровольцы из Городни, принимавшие участие в мероприятиях по очистке территории поселения от мусора, подвели итоги работы. О том, кто принимал участие в экологической акции и что удалось сделать, нам рассказала одна из инициаторов проведения мероприятий Роза Тяпухина.

- Всего за летне-осенний сезон нам удалось вывезти с территории поселения более 165 кубов несанкционированных свалов. В мероприятиях приняли участие более 150 человек. Это партнеры, без которых финансово нам бы не осуществить всю работу, добровольцы, по зову сердца выходившие на субботники и акции, экозащитники из всей Тверской области, приезжающие на помощь, СМИ, поддерживающие нас информационно, сотрудники ТСАХ, вывозившие мусор. Назову самых крупных партнеров: министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, ООО «ТСАХ», партия «Единая Россия», ИП Катаева, ИП Гасанов, ИП Липкин, Городенская сельская библиотека, депутаты Городенского сельского поселения Роман Щеглов и Денис Ермаков, Марина Гоз, Василий Тяпухин, храм Рождества Пресвятой Богородицы, Городенский сельский Дом культуры, инфо-порталы Редкино24, Редкино NEWS, Редкино LIFE, «Городня на Волге», «Эко портал» Тверской области, общественно- политическая газета «Заря». Пользуясь случаем, я всем- всем говорю огромное спасибо за активную гражданскую позицию. Все граждане и организации были объединены девизом: «Не словом, а делом и личным примером».

Сегодня эти неравнодушные люди создают новую повестку дня на общественных пространствах, меняя их настолько, что перемены можно ощутить сиюминутно в режиме было/стало. Знаете, что стало заметно? Все больше людей меняют свою позицию, понимая, что убирать мусор с улицы не стыдно, стыдно жить в грязи и делать вид, что тебя это не касается.

Да, пока мы не достигли всеобщего понимания, что плохо мусорить в общественных местах, но мы двигаемся в нужном направлении, подавая детям (а порой и взрослым) пример экологически правильного поведения.

Иногда многие со стороны думают, что результат трудов добровольцев - это результат работы наймитов, которым платят за работу. Это не так, все, кто работали на субботниках, участвовали в акциях, делали это совершенно бесплатно.

Отдельно хочется рассказать о детях, которые рядом со взрослыми и работали, и принимали участие в различного рода мероприятиях, рассказывая о своем отношении к чистоте в поселке. Например, Матвей Солодкий принял участие в областном конкурсе рисунков, приуроченном к акции «Всемирный день чистоты». А участница Всероссийского субботника «Вода России» Вероника Ильина провела самостоятельный субботник и привлекла в свой маленький проект у гаражного кооператива друзей и брата со своим инвентарем.

Участники акции «Вода России»: Наталья Гущина и ее дети, Вероника Ильина, Стас Разломов и его дети, Зинаида Казакова, Александр Герасимов, Артур Петров, Артём Лебедев, Рома Родичев, Дмитрий Кузнецов, Анна Саркисян, Екатерина Фирсова, Василий Тяпухин, Станислав Маслов. Хочу отметить, что это не весь список участников. Некоторые выходили на работу, но отказывались говорить свои фамилии, стараясь оставаться неизвестными. Со страниц газеты «Заря» я их безмерно благодарю и за работу, и за скромность. Награжденные участники акции «Вода России»: Ольга Александровна Смирнова, Зинаида Васильевна Казакова, Татьяна Анатольевна Акимова, Анастасия Александровна Кривина, Василий Анатольевич Тяпухин, Татьяна Николаевна Новак, Татьяна Пантелеевна Герасимова, Елена Владимировна Егрищина и ваша покорная слуга Роза Шарафаддиновна Тяпухина.

Итоги работы впечатляют: на территории поселения прошло два масштабных мероприятия по борьбе с несанкционированными свалами: Всероссийский субботник (вывезли более 60 кубов ТКО), Всемирный день чистоты (вывезли более 60 кубов мусора плюс 46 мешков по 100 литров ТКО). Также нельзя не отметить мероприятия, которые прошли за пределами поселения.

Это два масштабных проекта «Вода России», результатом которых стало более 45 кубов собранного и вывезенного мусора с территорий, прилегающих к Городне. Масштабы впечатляют: более 165 кубов ТКО не остались лежать на грунте, не поплыли ниже по течению реки, а были вывезены и утилизированы.

Конечно, сделано не все. Не успели мы добраться до двух последних огромных свалок за «Орионом» и за сушилкой. Но мы не забываем о них и готовимся к новым масштабных уборкам.

Знаете, что самое удивительное? Вирус чистоты, захвативший поселение, стал распространяться во все сферы нашей жизни.

По инициативе жительницы Городни Любови Горюк и благодаря активным гражданам поселения произведен косметический ремонт детской площадки у Дома культуры. По инициативе Ольги Дубининой и Елены Егрищиной косметический ремонт сделан на детской площадке в районе дома № 13 по улице Советская. Перенесена лавочка от дома № 11 к Дому культуры. Осуществлена замена песка на детских площадках благодаря инициативе Анны Кузьминой, а помогали в этой работе десятки инициативных граждан.

В целом в этом году с 16 инициативных граждан, которые начинали преобразование села, число активистов возросло до 81.

И это не десантирующийся «кто-то» «откуда-то», чтобы помочь нам. Это наши соседи, друзья, родственники – все, кто желает перемен и делает полезные, заметные дела в своем дворе, на своей улице, в своем поселке. Благодаря этим неравнодушным гражданам в работу включились и организации, спонсоры мероприятия, которые помогли решить много проблем, таких как ремонт, замена, вывоз, покупка краски и инвентаря. Как видно, даже с дефицитным бюджетом многое можно изменить, было бы желание…

Еще раз благодарю всех, кто принял участие в акциях, и обращаюсь к тем, кто еще не определился: приходите, участвуйте и сами увидите, насколько приятно делать простанство вокруг себя чище.

А закончить хочу словами Экзюпери из "Маленького принца": есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету...

Большой этнографический диктант

В рамках реализации государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" Федеральное агентство по делам национальной политики с 3 по 8 ноября провело VII Международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант".

Лозунг акции "Народов много – страна одна!". Акция была приурочена к Дню народного единства.

Впервые Большой этнографический диктант прошел в нашей стране в 2016 году. Тогда в ней приняли участие около 90 тысяч человек. Идея этого проекта родилась в Удмуртии. В 2021-м цифра стала еще внушительнее: более 2,5 миллиона человек проверили знания о традициях своих предков. Диктант писали на всех континентах, а самой необычной площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. В 2022 году участников Диктанта - более 3 миллионов человек.

В Конаковском районе в Большом этнографическом диктанте приняли участие 17 учреждений, всего 504 человека, из них 427 учащихся, 75 педагогов, среди них учителя и руководители учреждений, 2 работника Управления образования администрации Конаковского района.

В этом году Большой этнографический диктант участники писали он-лайн с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции miretno.ru. При регистрации каждому присваивался индивидуальный номер.

Каков объем диктанта, сколько в нем заданий? Диктант включал в себя 30 тестовых заданий, из них 20 вопросов - общефедеральная часть, единая для всех участников диктанта, и 10 заданий - региональная часть, связанная со спецификой Тверской области. Задания для участников до 16 лет состояли из 20 вопросов, для участников старше 16 лет - из 30 вопросов.

Задания составлены в тестовой форме: на каждый вопрос дано несколько вариантов ответа, как правило, четыре.

Вопросы для диктанта можно разбить на шесть тем:

- Общественно-политическая и правовая сфера реализации государственной национальной политики РФ.

- Административно-территориальное устройство страны, национально-культурное развитие в условиях федерации, географические сведения о культурном многообразии России и ее регионов.

- Исторические сведения о культурном многообразии России и ее регионов.

- Государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик, родные и иные языки.

- Материальное культурное наследие России.

- Нематериальное культурное наследие России.

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать за диктант, – 100 баллов. Время выполнения заданий диктанта – 45 минут.

Сертификат участники диктанта с указанием результатов формировался сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

Сложные ли были вопросы? Да, нелегкие. Здесь нужно было показать не только школьные знания, но продемонстрировать свою эрудицию и, конечно, кругозор.

Иногда помогала и смекалка.

Вот для примера несколько вопросов диктанта этого года:

Вопрос. Что, согласно Конституции Российской Федерации, является «уникальным наследием ее многонационального народа»?

1) Литература

2) Спорт

3) Культура

4) Традиционный образ жизни.

Вопрос. Золотое соёмбо - традиционный символ вечной жизни, связи поколений, прошлого, настоящего и будущего. Этот древний символ происходит из Индии, но особенно любим и почитаем у монгольских народов. Какая республика Российской Федерации поместила соёмбо на свои герб и флаг?

1. Республика Бурятия

2. Республика Дагестан

3. Удмуртская Республика

4. Республика Хакасия.

Вопрос. Кроме официальных символов (герб, флаг), у многих стран, регионов и населенных пунктов есть еще не менее известные неофициальные символы, любовь к которым объединяет жителей. Какой крупный промышленный город уже много десятилетий имеет славу «города миллиона роз»?

1. Ангарск

2. Братск

3. Донецк

4. Мурманск.

Вопрос. Традиционно народы России писали слева направо или справа налево. Но один народ до начала ХХ века писал сверху вниз. Такое письмо называется «тодо-бичиг» - «ясное письмо». Какой народ его использовал?

1) Калмыки

2) Караимы

3) Осетины

4) Татары.

Л. Кулиева,

заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования.

Подготовлено: пресс-служба администрации Конаковского района.