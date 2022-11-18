Представители сферы образования о визите В.В.Путина



7 ноября в ходе рабочей поездки в Тверскую область Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась двусторонняя встреча главы государства с губернатором Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Игорь Руденя представил ряд региональных инициатив, в том числе направленных на развитие системы среднего профессионального образования. Эти предложения высоко оценили эксперты сферы образования Верхневолжья.

Заведующий кафедрой государственного управления Тверского государственного университета, профессор, доктор экономических наук Галина Лапушинская назвала ключевой тему подготовки кадров, модернизации и переоснащения колледжей, создания условий для учебы на своей территории.

«Это значимое направление, которое обозначил губернатор. Это возможность для молодежи выбрать востребованные профессии, обучаться близко к дому. Это забота о молодежи, стремление дать им ту удочку, которая позволит успешно трудоустроиться, формировать доход. А также привлечь в Тверскую область инвесторов, которым нужны качественные кадры», – отметила Галина Лапушинская.

Эксперт назвала важным внимание к дальнейшему развитию особой экономической зоны «Завидово». Эта тема также прозвучала на встрече губернатора с Президентом. Были представлены дальнейшие планы по развитию курорта в Конаковском районе.

«Вложение федеральных средств в реализацию проектов, связанных с туризмом, – то, что способно дать толчок развитию территории», – прокомментировала Галина Лапушинская.

Директор Тверского колледжа им. А.Н.Коняева Андрей Цуркан считает внимание к развитию кластера «Волжское море» значимым для дальнейшего трудоустройства молодежи.

«Развитие этой территории требует квалифицированных кадров для работы в туриндустрии и строительства новых объектов. Профессиональные образовательные учреждения Тверской области готовы их поставлять. В первую очередь, это сфера туризма и сервиса. Это Конаковский колледж, который укрепил материальную базу, обустроив мастерские. Готовит специалистов для туриндустрии колледж сервиса и туризма в Твери. Кроме того, регион выпускает профессионалов сферы машиностроения, которые могут привлекаться при строительстве объектов кластера», – сказал Андрей Цуркан.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов в целом назвал встречу Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени знаковым событием для региона.

«Очень важно, что прошла встреча на таком высоком уровне, что была дана оценка тому, как развивается область.

Сегодня я и мои коллеги отмечаем социально-экономический рост в регионе благодаря работе региональной команды, поддержке Президента, федерального бюджета. Намечены пути дальнейшего развития. Внимание уделяется важным для людей сферам – это здравоохранение, развитие городской среды, ЖКХ, социальная поддержка и другие направления», – отметил Александр Бутузов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.