Совещание руководителей образовательных учреждений



15 ноября в зале заседаний администрации Конаковского района собрались директора школ города и района.

Перед ними выступил с докладом начальник управления образования М. Кожехов, он обозначил перспективные, актуальные задачи развития образования Тверской области, сообщил о ходе реализации национальных проектов в системе образования. Заместитель главы Конаковского района по социальным вопросам А. Бородина рассказала о мероприятиях, которые обеспечивают поддержку семей мобилизованных. Остановились на вопросе итогового сочинения (изложения), которое 11 классы будут писать 7 декабря. Л. Кулиева подробно рассказала о процедуре проведения и об организации участия во всероссийских и международных диктантах, акциях, тестах. И. Степанова сообщила, что с 14 ноября проходит Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап), а также о работе районных методических объединений. Привела пример как формы работы – телемост по географии. Все присутствовавшие плодотворно поработали и ушли с творческим настроем.

«Национальный проект «Образование» во многом должен помочь сделать школьную образовательную систему более современной и прогрессивной, удовлетворяющей текущим запросам общества.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в Конаковском районе будет создан образовательный кластер, ориентированный на раннюю профориентацию учащихся. Прекрасным примером этой работы служат конкурсы профессионального мастерства вроде WorldSkills, где участвовали школьники д. Мокшино, а также создание профильных классов в школах нашего района» - прокомментировал национальный проект М. Кожехов.