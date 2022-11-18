«Не изменяй профессии»



(Окончание. Начало в №№ 43, 44).

В 2013 году состоялась персональная выставка в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, совпавшая с моим 55-летним юбилеем.

Работая в «Кириссе», я начала сотрудничество с фирмой «Каньон», которую возглавляет Алексей Владимирович Кириллов. В этой фирме я продолжаю работать и сейчас. Подхватив дело отца, Алексей Владимирович также занимается выпуском модифицированных фасадных систем, развивая и расширяя возможности и ассортимент предлагаемой продукции, для которой я готовлю модели. Здесь также организовали керамическую мастерскую, где я работаю с Надей Лавреневой. Одна из главных задач, решаемых мастерской, - оформление интерьера и экстерьера церкви Архангела Михаила, что в бору под Угличем. Батюшка Рафаил (заслуженный художник Сергей Симаков) занимается благоустройством этого прихода, а Алексей Владимирович с удовольствием ему помогает в этом. Я выполняю иконы по заданным сюжетам и размерам.

Кроме этого, в мастерской мы делаем именные иконы форматом А-6 и А-4, готовим сувениры для Конаковского района, декоративные панно, принимаем заказы от населения и Тверской администрации. В 2019 году от работы меня выдвинули на конкурс «Человек года» в г. Конаково, где я победила в номинации «Мастер дела».

В течение 2019 года было еще одно приятное событие для меня – выпуск книги из серии «Антология тверского фаянса», посвященной мне и Петру Новоселову. Автор - Александр Калион, который давно ведет историческую летопись о жизни фаянсового завода и художников, работавших на нем, в фотографиях и рассказах. Мне нравится, что наши керамические изделия пользуются спросом, а дома, отделанные нашей продукцией, украшают улицы и дворы не только у нас в городе. Есть большое желание совместно с другими художниками поучаствовать в оформлении строящегося в Конакове храма 40 Севастийских мучеников, тем более что специалисты есть.

О. Орлова, художник-керамист.