ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Доктор Айболит в гостях у ребят

У наших малышей в детском саду № 6 г. Конаково прошла Неделя здоровья. В эту неделю в каждой возрастной группе проводится наиболее активная работа по формированию у детей грамотного здоровьесберегающего поведения.

Педагоги всегда стараются найти интересные и увлекательные формы работы по формированию у детей безопасного поведения в быту, у водоема и на дороге, знакомства малышей с правилами гигиены и здорового образа жизни. Вот и в средней группе № 5 прошло познавательное развлечение «Доктор Айболит в гостях у детей».

Накануне с ребятами были организованы беседы: «Что такое здоровье?», «Витамины и полезные продукты», «Микробы и вирусы». Воспитатели вместе с детьми играли в различные виды игр (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые), касающиеся темы здоровья. Ребята внимательно слушали произведения известных детских авторов. Особенно им понравились «Девочка чумазая» А. Барто, «Мойдодыр» и «Доктор Айболит» К.И.Чуковского. Именно этот доктор и навестил воспитанников группы № 5, где поиграл с ребятами в «Волшебный мешочек», проверил знания детей об овощах и фруктах, а также объяснил, почему нельзя забывать мыть руки перед едой. Дети помогли Айболиту собрать очень сложный, но важный пазл «Предметы личной гигиены», с удовольствием выполняли спортивные задания, предложенные доктором, и научили его своей любимой зарядке! Мы надеемся, что наши малыши хорошо усвоили полученные знания и будут применять их в жизни. Будьте здоровы!

Ю. Валимова, А. Крюкова.

Мы - одни из первых участников конкурса новогодних открыток от Музея Победы

Жители Тверской области вошли в число первых участников международного конкурса рисунков к Новому году, который проводит Музей Победы. Всего на конкурс поступило уже свыше 1,5 тысячи открыток. Среди работ – открытка 12-летней Альбиды Шарифовой из Тверской области.

Участники присылают на конкурс рисунки о том, как в годы Великой Отечественной войны встречали Новый год, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. Среди авторов – и профессиональные художники, и только начинающие свой творческий путь. До 30 ноября прислать свои работы могут все желающие, в том числе юные художники старше 6 лет. Лучшие работы, которые выберет жюри, будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток. Имена победителей Музей Победы объявит 16 декабря. Все работы участников войдут в виртуальную выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря, а также отправить ее по электронной почте с собственным текстом поздравления с Новым годом.

Авторов лучших работ по решению экспертного жюри и зрительского голосования наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/narisuy-yelku-pobed...

Пресс-служба Правительства Тверской области.

«Вместе с Маршаком растем»

В конце октября в зрительном зале Досугового центра д. Мокшино прошел конкурс чтецов «Вместе с Маршаком растем», посвященный 135-летию С.Я.Маршака.

Участниками конкурса стали воспитанники дошкольных учреждений муниципальных образований Конаковского района из дд. Мокшино, Вахонино, Старое Мелково, с. Завидово, поселков Козлово и Новозавидовский.

Открыла конкурс библиотекарь, сказав о том, что С. Маршак оставил нам очень большое литературное наследие. Стихи и сказки Маршака хорошо запоминаются, потому что они просты, но со смыслом, серьезные, но наполнены юмором.

Затем ребята вместе с Мальвиной, Буратино и Рассеянным (ведущими нашего праздника) отправились в путешествие по стихам и сказкам Самуила Маршака. Ребята с большим удовольствием читали на сцене стихотворения знаменитого поэта, отлично демонстрируя свои творческие способности. Они искренне старались передать испытанные ими настроения и чувства.

Всем надолго запомнятся разыгранные инсценировки стихотворения «Багаж» в исполнении воспитанников детского сада № 1 п. Новозавидовский и стихотворения «Ежели вы вежливы» в исполнении воспитанников детского сада п. Козлово, проказники «Котята» из с. Завидово и Медвежонок-невежа, которому преподали «Урок вежливости» из д. Вахонино, строгие трудяги-почтальоны из д. Мокшино, а также серый кот из д. Старое Мелково, который впервые повстречал в своей жизни лодырей.

Воспитанницы детских садов д. Мокшино и п. Новозавидовский Полина Молокина и Мария Троицкая поразили зрителей тем, что выучили полные тексты стихотворений «Вот какой рассеянный» и «Усатый полосатый». Андрей Новожилов, воспитанник детского сада п. Новозавидовский, ловко пускал мыльные пузыри в зрительный зал вместе с Буратино и Мальвиной. И вот настал самый торжественный момент – жюри определилось с выбором. Церемонию награждения провели депутаты Совета депутатов сельского поселения Завидово А.М.Гарбуз и Е.Г.Богданова. В своем выступлении А.М.Гарбуз поблагодарил всех участников за доставленное удовольствие, сказав, что на стихах Маршака выросло не одно поколение детей. Все участники мероприятия отмечены дипломами и сладкими подарками.

От всей души поздравляем и благодарим всех детей за участие в конкурсе чтецов, за их огромный труд и талант, а педагогов и родителей – за помощь в подготовке детей к конкурсу.

В доме культуры поселка Изоплит проведён ремонт кровли

В Изоплитовском культурно-досуговом центре «Надежда» Конаковского района проведён капитальный ремонт кровли.

За содействием в решении данного вопроса к губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан в феврале этого года обращался сотрудник учреждения Александр Степанов.

По мнению Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга - одна из ключевых задач развития территорий. На ремонт кровли муниципалитету была предоставлена субсидия из регионального бюджета. Здание было построено в 1953 году.

Из-за неудовлетворительного состояния кровли в 2021 году КДЦ был закрыт. В центре работало несколько популярных у жителей поселка клубов – театрально-танцевальный коллектив «Дружба», хореографическая студия «Марго», творческая мастерская «Диво дивное», секция по игре на гитаре, строительная мастерская «Умелые мастера», вокальная студия «Мы вместе».

Открытие Дома культуры после ремонта состоялось 5 ноября. Оно совпало с двумя датами – днями основания Дома культуры и театрально-танцевального коллектива «Дружба», который на торжественном мероприятии представил зрителям театрализованную постановку.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

Археология в Редкино

10 ноября в музее п. Редкино продолжили тему археологии с учениками 7-б класса школы № 2 (классный руководитель Е.М.Степкина).

Ученики узнали, что на нашей территории было древнее море, и увидели подтверждение этому на примере фрагментов окаменевших растений и других древних обитателей.

В ответах на наводящие вопросы заведующей музеем Е.Г.Богомоловой наиболее сообразительные и активные дети высказывали свою точку зрения о жизни первобытных людей. Какие места для своих стоянок они выбирали?

Почему селились именно там? Какими орудиями труда пользовались, как их изготавливали и из каких материалов? Эти и многие другие вопросы обсуждали участники очередной встречи в редкинском музее.