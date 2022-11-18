НА СТРАЖЕ ЗАКОНА



Ежегодно 10 ноября Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. В этот день в 1917 году народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Современное название праздник получил после вступления в силу нового закона «О полиции» в 2011 году.

Для сотрудников правоохранительных органов 10 ноября – особая дата. Ее отмечают все, независимо от того, в каком подразделении несут службу, это общий праздник. В этой профессии собственный героизм зачастую воспринимается как ежедневная рутина. Для них это обычное дело – спасти, помочь, защитить. В этот день в Конаковском ОМВД прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали глава Конаковского района О.В.Лобановский, помощник главы В.С.Тахмезов, почетные гости, ветераны МВД, представители СМИ.

Первым с профессиональным праздником поздравил личный состав начальник ОМВД России по Конаковскому району полковник полиции Кирилл Валерьевич Рябов: «Уважаемые коллеги, гости, ветераны! Все присутствующие здесь – это люди, полностью отдающие себя работе, ежедневно и ежечасно. А способен на это далеко не каждый. Даже в этот нелегкий для страны период мы, не считаясь с личным временем, несем службу, выполняем свой долг. Не для себя – для других людей. Наша работа невероятно важна, но, как говорится в песне, не видна. Изо дня в день стоите вы на защите правопорядка и покоя жителей. С гордостью могу сказать, что Конаковский отдел всегда находится на передовой, служил примером для остальных, здесь вырастали самые настоящие профессионалы своего дела, герои. Спасибо за то, что вы делаете! Здоровья вам и, самое главное, любви, тепла в душе, взаимопонимания и добропорядочности! С праздником!».

С поздравлением обратился к коллективу и Олег Владимирович Лобановский: «Приятно иметь возможность поздравить вас с профессиональным праздником! Деятельность ОМВД невероятно важна, связана с совершенно различными сферами жизни общества. Тем более – в той непростой ситуации, в которой сейчас находится наша страна. Сегодня именно на вас жители Конаковского района смотрят как на защитников. И это не удивительно – вы защищаете нас здесь, на местах, так же, как те, кто защищает страну на рубежах, на территориях регионов, вошедших в состав России. Желаю вам по-прежнему исполнять свой долг с честью и достоинством, чтобы люди и дальше видели ту надежную опору и защиту, которая им необходима, чтобы, засыпая, они всегда знали – их покой охраняется. Здоровья вам, благополучия в доме, любви ваших детей! С праздником!».

По сложившейся традиции в этот день сотрудникам и ветеранам вручали награды – медали МВД России «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степени, очередные специальные звания, Благодарности и Почетные грамоты. То и дело в зале гордо раздавалось: «Служу России!».

Также Благодарность начальника ОМВД по Конаковскому району за активную жизненную позицию и сотрудничество с ОМВД получили директор ДЮСШ «Олимп» С.В.Салдин, директор Конаковского энергетического колледжа Н.И.Файрушин, руководитель спортивного клуба «Каракурт» М.П.Соловьев, главный врач Конаковской ЦРБ Д.А.Орлов. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб, исполняя служебный долг.

Коллектив Конаковского ОМВД - действительно настоящая семья. Люди, которых связывают не родственные узы, а годы совместной нелегкой работы. Служба в органах внутренних дел никогда не была простой. И сегодня в полицию идут те, для кого такие понятия, как совесть, честь и долг – не пустые слова.

Сотрудники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным временем и зачастую рискуя жизнью даже в мирное время.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы посвятили себя нелегкому, но благородному делу. Ведь ваша служба – гарантия безопасности и покоя нас, простых жителей. Ежедневно проявляя выдержку, мужество, с полной самоотдачей стоите вы на страже закона.

Татьяна Крыльцова.

Фото Д. Насонова.