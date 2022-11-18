В минувшие выходные на территории ВМПК «Глобус» в Конаковском районе впервые прошел телемост «Загадочная и неизвестная Монголия».

Участниками этого удивительного мероприятия были учащиеся и преподаватели старших классов школ из поселков Новозавидовский, Козлово, д. Мокшино и с. Завидово, юноармейцы отряда им. С. Горобца при ТвГТУ с одной стороны, а также студенты и преподаватели Монгольского Государственного университета образования с другой стороны.

Организатором этой видеоконференции стал известный путешественник Александр Дудка, который в августе 2022 года побывал в Монголии .

По видеосвязи к участникам с приветствием обратился председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества Андрей Белоцерковский: «Всех собравшихся здесь людей объединяет география. Судьба каждого из вас зависит от объема усвоенных знаний. Желаю вам успешной и познавательной работы, знакомства с новыми людьми и интересных открытий».

Буквально на несколько минут из Аргентины смогли выйти в эфир знаменитый путешественник Евгений Ковалевский и Станислав Белецкий, капитан каркасно-надувного парусного тримарана. Участники уникальной кругосветной экспедиции поведали о своем путешествии и дальнейших планах. Сейчас команда мореплавателей находится в Южной Америке и с 2021 года выполняет кругосветное плавание «Российский океанский путь». Обогнув мыс Горн, Африку и другие материки, в 2023 году тримаран вернется в порт г. Санкт-Петербурга, установив рекорд дальности плавания.

Руководитель Берегового штаба экспедиции «По пути русских кругосветных путешественников», член федеральной комиссии Русского географического общества по развитию туризма, исполнительный директор Томского отделения РГО, доцент Томского Государственного университета, кандидат географических наук Юлия Калюжная рассказала, что Русское географическое общество в рамках своей просветительской деятельности объединяет с помощью телемостов людей, интересующихся географией. Обучающая программа «Уроки из океана» существует уже больше года, и по пути прохождения тримараном кругосветной экспедиции через Атлантический океан мы в каждой стране проводили телемосты. И сейчас уже 13 стран присоединяются к урокам, которые посвящены великим географическим событиям.

Очень интересно наши школьники рассказали о загадочной и неизвестной Монголии - крупном государстве на северо-востоке Центральной Азии. Родина Чингисхана предоставляет превосходные возможности для путешествий, знаменита своим богатым культурно-историческим наследием.

В стране создано 22 национальных парка, в которых можно увидеть памятники буддийской и китайской архитектуры мирового значения. Развитие строительства, промышленности, животноводства и сельского хозяйства способствует укреплению экономики Монголии.

Студенты 4 курса Монгольского университета с удовольствием исполнили для участников телемоста национальные танцы и спели песню на русском языке, а также бурными аплодисментами поддержали нашу всем известную песню «Катюша». При проведении телемоста ребята отвечали на вопросы друг друга и познакомились с некоторыми национальными традициями.

В рамках подготовки этого замечательного мероприятия проведен конкурс рисунков о Монголии. Снимки всех работ переданы в Монголию, лучшие из них выбраны авторитетным жюри Монгольского Государственного университета. Все дети очень старались, и каждому участнику конкурса вручат памятные сувениры, победители получили достойные награды. Сейчас эти работы находятся в ВМК «Глобус», а в дальнейшем они будут отправлены на выставку детских рисунков в Монголию.

Представитель Управления образования администрации Конаковского района Ирина Степанова в заключительном слове поблагодарила организаторов этого мероприятия за познавательную географическую экскурсию, предложила сделать такие телемосты традиционными и пожелала всем участникам видеоконференции побывать в удивительной стране Монголия.

Встреча получилась незабываемой. Ребята были рады, что пообщались с монгольскими студентами, замечательными путешественниками и приняли участие в телемосте.

Лариса Владимирова.

Фото Д. Насонова.