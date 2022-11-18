"БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" МУСОРА

Сколько раз в день вы выносите мусорное ведро? Сколько раз в месяц вы избавляетесь от ненужных вещей, коробок, тетрадок? Сколько раз в год вы меняете мебель, оконные рамы, плитку в ванной?

И, как правило, никто не задумывается о том, кто и как утилизирует остатки вчерашней еды, пакеты, не нужные нам мелкие и крупногабаритные отходы. Не многие понимают, какой мусор можно выбрасывать в баки во дворе, а какой нельзя. И мало кто догадывается, почему контейнерные площадки для мусора нашего района порой выглядят, как инсталляции из битого стекла, дерева, бетона и керамики?

Давайте разберемся во всем по порядку. С 2019 года на всей территории Тверской области функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами выполняет ООО «ТСАХ». На нем лежит ответственность «за обеспечение своевременного и качественного накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО». Простыми словами, ООО «ТСАХ» вывозит мусор с контейнерных площадок Конаковского района. Появился этот оператор в связи с «мусорной» реформой 2019 года.

С каким мусором приходится иметь дело «ТСАХ»? В процессе жизнедеятельности мы выносим из наших квартир, домов, офисов твердые коммунальные отходы (ТКО), крупногабаритные отходы (КГО), строительный мусор.

Что такое ТКО? Они бывают природного и искусственного происхождения. Природные – это остатки пищи, растений. Искусственные – это пластик, металл, бумага, обувь, одеж-

да, мелкая бытовая техника.

Что такое КГО? Это мебель, бытовая техника, отходы от ремонта: линолеум, стекло, обрезки обоев, оконные рамы, дверные коробки, сантехника. Размер КГО не позволяет складывать их в стандартные контейнеры для ТКО.

Что такое строительный мусор? Это все отходы, что образуются при демонтаже, ремонте или строительст-

ве в многоквартирном доме.

Итак, обозначим регионального оператора «ТСАХ» первой вершиной нашего «Бермудского треугольника» мусора.

Вторая вершина этого треугольника – ЛЮДИ, у которых есть мусор и которые оплачивают его вывоз. Платят они за вывоз ТКО из зеленых контейнеров, а также из контейнеров для раздельного сбора отходов, если такие имеются на площадке. В стоимость также входит вывоз КГО, который складируется в специальные кагаты и отсеки на контейнерной площадке. Строительный мусор в стоимость вывоза не входит.

Третья вершина – это контейнерные площадки для мусора, а точнее, СОБСТВЕННИК контейнерных площадок, который отвечает за их организацию, содержание и обслуживание. Каждая такая площадка внесена в реестр, на основании которого составляется график маршрутов вывоза мусора. В Конаковском районе в большинстве своем собственниками контейнерных площадок являются администрации поселений, а также ТСЖ.

Удивительно, но факт:

в России каждый день 1 человек генерирует около 1 кг мусора

Как все должно выглядеть в идеале? Люди выкидывают ТКО и КГО в специальные отведенные для этого места на контейнерной площадке. Дальше согласно графику туда беспрепятственно и комфорт-

но приезжает специализированный транспорт, который забирает ТКО (ежедневно или раз в трое суток в зависимости от погоды) и КГО (не реже 1 раза в 7 дней в зависимости от количества скопления отходов). Если в процессе забора КГО на контейнерной площадке остались мелкие отходы: стекла, щепки и пр., то уборку организуют админист-

рации поселений или ТСЖ своими ресурсами. Если есть необходимость вывезти строительный мусор, то собственник такого мусора вывозит его за свой счет. Если есть необходимость вывезти строительный мусор, то собственник такого мусора вывозит его за свой счет.

Как все происходит в реальнос-

ти? Во-первых, люди часто путают КГО и строительный мусор. В результате на контейнерных площадках скапливаются лом кирпича, отходы от сноса и разборки зданий, а также ветки, листва, ботва, автошины. Такие отходы ООО «ТСАХ» НЕ ОБЯЗАН вывозить в рамках тарифа. Чтобы избавиться от подобного мусора, нужно оформить отдельный договор с региональным оператором или другой организацией, имеющей лицензию на вывоз этой категории отходов. И вот здесь возникает коллизия между двумя вершинами нашего «треугольника». Стоимость услуги вывоза мусора, не включенного в тариф, очень высока, и порой люди не готовы платить. И даже когда готовы, приходится долго ждать исполнения такой услуги, потому что «ТСАХ» в первую очередь оператор по ТКО. У них есть лицензия на вывоз строительного и прочего мусора, но в приоритете – ТКО и КГО. Результат – горы строительного или порубочного материала на контейнерных площадках района, за вывоз которого люди не хотят платить. Или несанкционированные свалки, которые появляются, когда жители заказывают вывоз строительного мусора у нелицензированных организаций, которые не утилизируют его должным образом, а просто сваливают в «соседнем лесу за бугорок».

Не стоит забывать, что КГО вывозят по мере его накопления, и отсутствие специального кагата и отсека для его складирования становится причиной неаккуратного хранения КГО на площадке. Также отсутствует строгий временной график сбора мусора: машина может приехать и 6 утра, и 8 вечера. А ведь если бы собственники площадки знали точное время приезда транспорта «ТСАХ», у них была бы возможность своевременно навести там порядок после сбора отходов. В 2021 году была попытка договориться с региональным оператором и обозначить четкие временные рамки приезда машин, чтобы собственники площадок с помощью управляющих компаний могли к этому времени выделить сотрудников для уборки. Но эта попытка не увенчалась успехом.

На данный момент не все контейнерные площадки для мусора идеально организованы для того, чтобы «ТСАХ» мог легко и непринужденно выполнять свои обязательства. Почти все площадки района сделаны по нормам, которые действовали до «мусорной» реформы 2019 года. Тогда вывоз отходов осуществлялся машинами с боковым забором мусора. Техника регионального оператора «ТСАХ» – с задней загрузкой. Это вызывает определенное неудобство его сбора. Поменять все одномоментно невозможно, но стремиться к этому нужно. Как мы выяснили у врио главы

г. Конаково Д.Н.Колупанского, в следующем году в городе будет произведена модернизация контейнерных площадок для мусора. На это уже выделены средства в бюджете на 2023 год.

Получается, что в каждой вершине этого «треугольника» есть свои шероховатости. С момента запуска «мусорной» реформы прошло почти 3 года. И совершенно очевидно, что для того, чтобы все заработало, как часы, должно пройти еще какое-то количество времени. И каждая вершина должна сделать еще не один шаг, чтобы проблема разрешилась.



Что уже сегодня, уже сейчас, может сделать каждый из нас,

чтобы конаковский «треугольник мусора» стал приобретать ровные грани?

Что уже сегодня, уже сейчас, может сделать каждый из нас, чтобы конаковский «треугольник мусора» стал приобретать ровные грани? Понять и начать соблюдать правила выброса мусора. Сообщать «ТСАХ» о площадках, где скопилось много КГО. Они всегда открыты к диалогу. Не позволять себе оставлять строительный мусор там, где этого делать нельзя. Правильно выброшенные и утилизированные отходы – это безопасное и комфортное проживание людей. Как говорится, мусорьте правильно! И берегите чистоту не только своих дворов, но и намерений.

Если у вас есть вопросы по вывозу мусора, вы всегда можете задать их «ТСАХ» напрямую

8 800 250 99 48

www.tcax.ru

Выражаем благодарность всем, кто помогал в работе над материалом.

Анастасия Лесина.