ВСТРЕЧА В "БОЛЬШОМ ЗАВИДОВО"

7 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с ходом строительства речного порта в рамках создания транспортно-пересадочного узла в Завидово Конаковского района.

В Верхневолжье развивается туристско-рекреационный кластер в Завидово. Уже построен ряд современных объектов туристской инфраструктуры, создано 340 рабочих мест. Реконструирован подъезд к деревне Шоша, введен водозаборный узел, построен пешеходный мост через речку Дойбица. Планируется создание отелей, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, горнолыжного круглогодичного склона, детского парка и других объектов.